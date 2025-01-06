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У Болгарії провалили перемовини про формування нового уряду

Світлана Кравченко
6 січня, 2025 понедiлок
13:31
Світ Болгарія

У Болгарії під час зустрічі переговорні команди партій не досягли згоди про склад нового уряду та імʼя кандидата на посаду прем’єр-міністра

Зміст

Про це інформує БТА.

Як зазначається, у перемовинах брали участь коаліція партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" та "Союзу демократичних сил", "Болгарська соціалістична партія", "Демократична Болгарія", а також партія "Є такий народ".

Коаліція партій ГЄРБ - СДС вийшла з переговорів і пояснила це відмовою "Демократичної Болгарії" підтримати першу кандидатуру Бойко Борисова (лідера правоцентристської партії ГЄРБ і колишнього премʼєра Болгарії) на посаду премʼєр-міністра і другу кандидатуру - Росена Желязкова.

Агентство наголошує, що відсутність згоди про склад нового уряду може призвести до восьмих за останні чотири роки виборів до парламенту.

  • У березні прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков подав у відставку. Він прийняв таке рішення на тлі суперечок між ГЕРБ та ПЗ-ДБ щодо вибору нових членів регуляторних органів і кандидатури міністра закордонних справ. Зокрема, новина з’явилася після оприлюднення партією ГЕРБ проєкту коаліційної угоди. Тоді члени ПЗ-ДБ, до якої входить Денков, побачили в цьому прогрес у переговорах щодо продовження правління.
Теги:
Новини
політика
Болгарія
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