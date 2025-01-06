У Болгарії провалили перемовини про формування нового уряду

Про це інформує БТА.

Як зазначається, у перемовинах брали участь коаліція партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" та "Союзу демократичних сил", "Болгарська соціалістична партія", "Демократична Болгарія", а також партія "Є такий народ".

Коаліція партій ГЄРБ - СДС вийшла з переговорів і пояснила це відмовою "Демократичної Болгарії" підтримати першу кандидатуру Бойко Борисова (лідера правоцентристської партії ГЄРБ і колишнього премʼєра Болгарії) на посаду премʼєр-міністра і другу кандидатуру - Росена Желязкова.

Агентство наголошує, що відсутність згоди про склад нового уряду може призвести до восьмих за останні чотири роки виборів до парламенту.