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Прем'єр Болгарії Денков йде у відставку

5 березня, 2024 вiвторок
21:47
Світ Болгарія

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков подав у відставку

Про це повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

Денков зауважив, що таке рішення - частина плану ротації партій "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ) і "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" (ПЗ-ДБ). Він розповів, що повинен був залишатися очільником уряду протягом 9 місяців, а після - посаду прем’єра має обійняти нинішня міністерка закордонних справ Марія Габріель.

"Це не політична гра, це дотримання даного слова, це висловлення послідовності, чесної політичної гри й поваги до громадян", – додав Денков.

Зазначено, що відставка прем’єр-міністра означає відставку усього болгарського уряду. Однак рада міністрів виконуватиме свої обов’язки до обрання нового уряду. За його склад спершу має проголосувати парламент.

Денков прийняв рішення про відставку на тлі суперечок між ГЕРБ та ПЗ-ДБ щодо вибору нових членів регуляторних органів і кандидатури міністра закордонних справ. Зокрема, новина з’явилася після оприлюднення партією ГЕРБ проєкту коаліційної угоди. Тоді члени ПЗ-ДБ, до якої входить Денков, побачили в цьому прогрес у переговорах щодо продовження правління.

  • 26 лютого Денков разом із делегацією відвідав Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Теги:
політика
Болгарія
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