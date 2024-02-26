Прем'єр Болгарії прибув до України
У понеділок, 26 лютого, з візитом до української столиці прибув прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із делегацією
Про це інформує болгарське видання БНТ.
Зазначається, що болгарський прем'єр з делегацією приїхав до Києва потягом.
До складу делегації також входять міністри юстиції, довкілля та енергетики - Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радєв, заступники міністрів оборони й закордонних справ - Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев, а також очільник міноборони адмірал Еміль Єфтімов.
Мету візиту посадовців з Болгарії поки не повідомляється.
Фото: bntnews.bg
- Парламент Болгарії 21 липня 2023 року після довгих дебатів підтримав постачання Україні партії бронетранспортерів зі складів МВС. 3 лютого 2024 року стало відомо про початок процесу передачі.
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