Прем'єр Болгарії прибув до України

Про це інформує болгарське видання БНТ.

Зазначається, що болгарський прем'єр з делегацією приїхав до Києва потягом.

До складу делегації також входять міністри юстиції, довкілля та енергетики - Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радєв, заступники міністрів оборони й закордонних справ - Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев, а також очільник міноборони адмірал Еміль Єфтімов.

Мету візиту посадовців з Болгарії поки не повідомляється.

Фото: bntnews.bg