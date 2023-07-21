Про це інформує BGNES.

За відповідне рішення проголосували 142 депутати.

Зазначається, що техніку передадуть зі складів болгарського МВС. Висновки міноборони свідчать, що обороноздатність країни від цього не постраждає.

Також прозвучала пропозиція про проведення навчань українських військових на бронетранспортерах у Болгарії.