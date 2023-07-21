Парламент Болгарії схвалив передачу Україні великої партії бронетранспортерів
Парламент Болгарії у п'ятницю, 21 липня, після довгих дебатів підтримав постачання Україні партії бронетранспортерів зі складів МВС
Про це інформує BGNES.
За відповідне рішення проголосували 142 депутати.
Зазначається, що техніку передадуть зі складів болгарського МВС. Висновки міноборони свідчать, що обороноздатність країни від цього не постраждає.
Також прозвучала пропозиція про проведення навчань українських військових на бронетранспортерах у Болгарії.
- 11 квітня у міноборони Болгарії підтвердили факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів більш сучасних бойових літаків.
- 6 червня міністр оборони Тодор Тагарев заявив, що новий уряд Болгарії готовий надавати військову допомогу Україні. Проте 20 червня президент Болгарії Румен Радев сказав, що участь у наданні Україні боєприпасів буде помилкою.
- Уряд Болгарії анонсував новий пакет допомоги 21 червня – до нього увійдуть зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії і їх не потрібно закуповувати.
- 27 червня Рада міністрів Республіки Болгарія ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги Україні.
- 14 липня Болгарія вперше офіційно оголосила про передачу важкого озброєння Україні. Це найбільший одноразовий пакет військової допомоги від країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.34
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе