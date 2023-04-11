Болгарія може передати Україні МіГ-29, за умови швидшого отримання F-16
У Міноборони Болгарії підтвердили факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів більш сучасних бойових літаків
Про це повідомляє агентство EFE, пише Інтерфакс-Україна.
Крім того, у міністерстві наголосили, що безплатно передавати винищувачі Києву не збираються.
EFE зазначає, що наразі Болгарія має 16 винищувачів МіГ-29, причому з них лише шість у робочому стані. Через санкції Євросоюзу проти Росії Болгарія більше не може отримувати технічну допомогу від російської сторони.
Спочатку про контакти Болгарії з партнерами з приводу можливої передачі літаків Україні повідомлялося в секретних документах Пентагону, які опинилися днями у вільному доступі в соцмережах.
EFE наголошує, що якщо Болгарія вирішить зараз передати Україні свої МіГ-29, то як мінімум на півтора року залишається взагалі без винищувачів, оскільки партія F-16, раніше закуплених у США, прибуде лише 2025 року.
Водночас агентство нагадує, що президент Болгарії Румен Радєв неодноразово висловлювався проти постачання зброї Україні та висловлював надію на те, що уряд країни більше не постачатиме Україні озброєння. На цей час у Болгарії працює тимчасовий уряд, призначений саме Радєвим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.24
Купівля 37.24Продаж 38.06
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе