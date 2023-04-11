Болгарія може передати Україні МіГ-29, за умови швидшого отримання F-16

Про це повідомляє агентство EFE, пише Інтерфакс-Україна.

Крім того, у міністерстві наголосили, що безплатно передавати винищувачі Києву не збираються.

EFE зазначає, що наразі Болгарія має 16 винищувачів МіГ-29, причому з них лише шість у робочому стані. Через санкції Євросоюзу проти Росії Болгарія більше не може отримувати технічну допомогу від російської сторони.

Спочатку про контакти Болгарії з партнерами з приводу можливої передачі літаків Україні повідомлялося в секретних документах Пентагону, які опинилися днями у вільному доступі в соцмережах.

EFE наголошує, що якщо Болгарія вирішить зараз передати Україні свої МіГ-29, то як мінімум на півтора року залишається взагалі без винищувачів, оскільки партія F-16, раніше закуплених у США, прибуде лише 2025 року.

Водночас агентство нагадує, що президент Болгарії Румен Радєв неодноразово висловлювався проти постачання зброї Україні та висловлював надію на те, що уряд країни більше не постачатиме Україні озброєння. На цей час у Болгарії працює тимчасовий уряд, призначений саме Радєвим.