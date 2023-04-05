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Міноборони Болгарії визначило агресію РФ безпосередньою загрозою глобальному миру

5 квітня, 2023 середа
17:53
Світ Болгарія

Болгарія визначила військову агресію РФ безпосередньою загрозою глобальному миру. У міноборони заявили, що російська армія вчиняє систематичні злочини в Україні

Про це інформує Euractiv

"Невиправдана війна в Україні, розпочата з повним порушенням міжнародного права, завдала шкоди в особливо великих розмірах усім сферам соціально-економічного життя. Російські збройні сили здійснювали систематичні воєнні злочини. Цей повномасштабний збройний конфлікт має значний вплив не лише на Україну та регіон, а й у глобальному аспекті", - йдеться у заяві.

Міністерство оборони Болгарії оприлюднило звіт про стан оборони та збройних сил країни за 2022 рік, у якому йдеться й про агресію РФ, кіберзагрози та ризики у Чорноморському регіоні.

Згідно з доповіддю, війна призвела до розширення гібридних диверсій Росії проти НАТО та ЄС, які спрямовані на:

  • створення внутрішньополітичної дестабілізації та суспільного протистояння;
  • перешкоджання рішенням щодо посилення потенціалу стримування та оборони Північноатлантичного альянсу;
  • зменшення солідарності, підтримки України, надання своєчасної та ефективної військової допомоги;
  • продовження залежності від постачання енергоносіїв РФ.

"Болгарія також стала об'єктом системних російських гібридних впливів, у тому числі через одностороннє припинення постачання газу, з метою впливу на суверенний національний процес прийняття стратегічних рішень", - заявили у звіті та наголосили, що зберігається потенціал для дестабілізації Сербії, Боснії та Герцеговини внаслідок сепаратистських ініціатив лідерів, які підтримують Москву.

Болгарія солідарна з Україною та цінує її зусилля щодо протидії військовій агресії Росії, також виділяє військову допомогу.

У заяві підсумовують, що країна повинна бути відповідальним і ефективним союзником НАТО.

  • 29 березня стало відомо, що болгарська національна асоціація виробників зерна блокує чотири прикордонні переходи з вимогою не поширювати на країну регламент про безмитне ввезення зерна.
  • За результатами екзитполів у Болгарії на парламентських виборах, які відбулися 2 квітня, лідирують дві найбільші партії.  
ЄС
російська армія
Болгарія
війна з Росією
НАТО
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