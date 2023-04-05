Про це інформує Euractiv.

"Невиправдана війна в Україні, розпочата з повним порушенням міжнародного права, завдала шкоди в особливо великих розмірах усім сферам соціально-економічного життя. Російські збройні сили здійснювали систематичні воєнні злочини. Цей повномасштабний збройний конфлікт має значний вплив не лише на Україну та регіон, а й у глобальному аспекті", - йдеться у заяві.

Міністерство оборони Болгарії оприлюднило звіт про стан оборони та збройних сил країни за 2022 рік, у якому йдеться й про агресію РФ, кіберзагрози та ризики у Чорноморському регіоні.

Згідно з доповіддю, війна призвела до розширення гібридних диверсій Росії проти НАТО та ЄС, які спрямовані на:

створення внутрішньополітичної дестабілізації та суспільного протистояння;

перешкоджання рішенням щодо посилення потенціалу стримування та оборони Північноатлантичного альянсу;

зменшення солідарності, підтримки України, надання своєчасної та ефективної військової допомоги;

продовження залежності від постачання енергоносіїв РФ.

"Болгарія також стала об'єктом системних російських гібридних впливів, у тому числі через одностороннє припинення постачання газу, з метою впливу на суверенний національний процес прийняття стратегічних рішень", - заявили у звіті та наголосили, що зберігається потенціал для дестабілізації Сербії, Боснії та Герцеговини внаслідок сепаратистських ініціатив лідерів, які підтримують Москву.

Болгарія солідарна з Україною та цінує її зусилля щодо протидії військовій агресії Росії, також виділяє військову допомогу.

У заяві підсумовують, що країна повинна бути відповідальним і ефективним союзником НАТО.