Міноборони Болгарії визначило агресію РФ безпосередньою загрозою глобальному миру
Болгарія визначила військову агресію РФ безпосередньою загрозою глобальному миру. У міноборони заявили, що російська армія вчиняє систематичні злочини в Україні
Про це інформує Euractiv.
"Невиправдана війна в Україні, розпочата з повним порушенням міжнародного права, завдала шкоди в особливо великих розмірах усім сферам соціально-економічного життя. Російські збройні сили здійснювали систематичні воєнні злочини. Цей повномасштабний збройний конфлікт має значний вплив не лише на Україну та регіон, а й у глобальному аспекті", - йдеться у заяві.
Міністерство оборони Болгарії оприлюднило звіт про стан оборони та збройних сил країни за 2022 рік, у якому йдеться й про агресію РФ, кіберзагрози та ризики у Чорноморському регіоні.
Згідно з доповіддю, війна призвела до розширення гібридних диверсій Росії проти НАТО та ЄС, які спрямовані на:
- створення внутрішньополітичної дестабілізації та суспільного протистояння;
- перешкоджання рішенням щодо посилення потенціалу стримування та оборони Північноатлантичного альянсу;
- зменшення солідарності, підтримки України, надання своєчасної та ефективної військової допомоги;
- продовження залежності від постачання енергоносіїв РФ.
"Болгарія також стала об'єктом системних російських гібридних впливів, у тому числі через одностороннє припинення постачання газу, з метою впливу на суверенний національний процес прийняття стратегічних рішень", - заявили у звіті та наголосили, що зберігається потенціал для дестабілізації Сербії, Боснії та Герцеговини внаслідок сепаратистських ініціатив лідерів, які підтримують Москву.
Болгарія солідарна з Україною та цінує її зусилля щодо протидії військовій агресії Росії, також виділяє військову допомогу.
У заяві підсумовують, що країна повинна бути відповідальним і ефективним союзником НАТО.
- 29 березня стало відомо, що болгарська національна асоціація виробників зерна блокує чотири прикордонні переходи з вимогою не поширювати на країну регламент про безмитне ввезення зерна.
- За результатами екзитполів у Болгарії на парламентських виборах, які відбулися 2 квітня, лідирують дві найбільші партії.
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