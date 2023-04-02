У Болгарії на парламентських виборах лідирують два найбільші блоки, - екзитполи
За результатами екзитполів у Болгарії на парламентських виборах, які відбулися 2 квітня, лідирують дві найбільші партії
Про це інформує BGNES.
Одним із лідерів останніх виборів парламенту в Болгарії стала партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ) колишнього перм'єра Бойка Борисова. Також лідирує об'єднання проєвропейських партій "Продовжуємо зміни" і "Демократична Болгарія".
Дані екзитполу Trend показують, що до парламенту пройдуть п'ять партій:
- "ПЗ-ДБ" - 26,9%;
- ГЄРБ - 26,7%;
- проросійська партія "Відродження" - 12,9%;
- Демократична партія соціалістів, що представляє турецьку меншину - 12,4%;
- Болгарська соціалістична партія -10,5%.
Екзитпол Gallup стверджує, що партія "Є такий народ" подолає чотиривідсотковий бар'єр. Це проєкт коміка Славі Трифонова, який у 2021 році опинився на другому місці на позачергових виборах. Водночас екзитпол Market Research прогнозує партії подолання прохідного бар'єра в межах статистичної похибки.
Можливі варіанти коаліцій передбачають участь або блоків ГЄРБ і "ППЗ-ДБ". Можливий також варіант, що одна з цих партій буде в коаліції з іншими партіями, окрім "Відродження".
- 29 березня стало відомо, що болгарська національна асоціація виробників зерна блокує чотири прикордонні переходи з вимогою не поширювати на країну регламент про безмитне ввезення зерна.
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