У Болгарії на парламентських виборах лідирують два найбільші блоки, - екзитполи

Про це інформує BGNES.

Одним із лідерів останніх виборів парламенту в Болгарії стала партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ) колишнього перм'єра Бойка Борисова. Також лідирує об'єднання проєвропейських партій "Продовжуємо зміни" і "Демократична Болгарія".

Дані екзитполу Trend показують, що до парламенту пройдуть п'ять партій:

"ПЗ-ДБ" - 26,9%;

ГЄРБ - 26,7%;

проросійська партія "Відродження" - 12,9%;

Демократична партія соціалістів, що представляє турецьку меншину - 12,4%;

Болгарська соціалістична партія -10,5%.

Екзитпол Gallup стверджує, що партія "Є такий народ" подолає чотиривідсотковий бар'єр. Це проєкт коміка Славі Трифонова, який у 2021 році опинився на другому місці на позачергових виборах. Водночас екзитпол Market Research прогнозує партії подолання прохідного бар'єра в межах статистичної похибки.

Можливі варіанти коаліцій передбачають участь або блоків ГЄРБ і "ППЗ-ДБ". Можливий також варіант, що одна з цих партій буде в коаліції з іншими партіями, окрім "Відродження".