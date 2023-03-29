Про це інформує Болгарське національне радіо.

Повідомляється, що аграрії національної асоціації виробників зерна запланували триденну акцію на чотирьох прикордонних переходах у Видині, Русе, Силистрі та Кардамі. Протестувальники блокують рух на точках перетину кордону та заявляють про збитки через безмитний імпорт зернових та олійних культур з України.

Голова асоціації Костадин Костадинов заявив, що ринок збуту для болгарського зерна відсутній, а до збору врожаю залишилося два місяці. Новий урожай буде ніде зберігати, і ситуація навряд чи покращиться, якщо імпорт з України сільськогосподарських товарів продовжиться у сьогоднішньому режимі.

Протестувальники також очікують візиту міністра сільського господарства.

"Він повинен прийти на акцію протесту. Ми очікуємо, що наш уряд підтримає нас, щоб не продовжувати дію цієї постанови, тому що фермери в Болгарії зазнали достатньо негараздів", - сказав Костадинов.