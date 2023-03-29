Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Болгарські аграрії почали протест на кордоні через безмитне ввезення українського зерна

Болгарські аграрії почали протест на кордоні через безмитне ввезення українського зерна

29 березня, 2023 середа
12:53
Світ Болгарські аграрії почали протест на кордоні через безмитне ввезення українського зерна

Болгарська національна асоціація виробників зерна блокує чотири прикордонні переходи з вимогою не поширювати на країну регламент про безмитне ввезення зерна

Про це інформує Болгарське національне радіо.

Повідомляється, що аграрії національної асоціації виробників зерна запланували триденну акцію на чотирьох прикордонних переходах у Видині, Русе, Силистрі та Кардамі. Протестувальники блокують рух на точках перетину кордону та заявляють про збитки через безмитний імпорт зернових та олійних культур з України. 

Голова асоціації Костадин Костадинов заявив, що ринок збуту для болгарського зерна відсутній, а до збору врожаю залишилося два місяці. Новий урожай буде ніде зберігати, і ситуація навряд чи покращиться, якщо імпорт з України сільськогосподарських товарів продовжиться у сьогоднішньому режимі. 

Протестувальники також очікують візиту міністра сільського господарства.

"Він повинен прийти на акцію протесту. Ми очікуємо, що наш уряд підтримає нас, щоб не продовжувати дію цієї постанови, тому що фермери в Болгарії зазнали достатньо негараздів", - сказав Костадинов.

  • На початку березня Україна та Польща погодили спрощення транзиту зерна - нові процедури покликані спростити перевезення товарів через кордон.

Україна
Болгарія
зерно
Читайте також:
Конгрес США
28 березня, 2023 вiвторок
Палата представників США проголосувала за позбавлення Китаю статусу країни, що розвивається
Джо Байден
29 березня, 2023 середа
Байден прокоментував рішення Путіна розташувати ядерну зброю в Білорусі
Генерал Марк Міллі
28 березня, 2023 вiвторок
"Пентагон розробив кілька варіантів": генерал Міллі пообіцяв, що США не допустять створення ядерної зброї Іраном
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.49
    Купівля 37.49
    Продаж 38.36
  • EUR
    Купівля 40.31
    Продаж 41.19
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
29 березня
14:01
Мелітополь
Росіяни готуються до фейкових виборів на тимчасово окупованому Запоріжжі, - мер Мелітополя
13:59
окупанти крим
РФ випустила "порадник учасникам СВО", де закликає російських військових не довіряти місцевим жителям
13:55
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, що "гібридна війна Заходу проти РФ" триватиме довго
13:54
Роман Зозуля
Зозуля звинуватив НОК України у бездіяльності через рішення МОК повернути росіян та білорусів
13:51
ядерна зброя рф ракета
Контролюємо можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі разом з партнерами, - українська розвідка
13:51
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Росіяни вивозять українців до віддалених регіонів, щоб розв'язати свої демографічні проблеми, - омбудсмен Лубінець
13:33
Сергій Ребров
Ребров прокоментував можливе призначення головним тренером збірної України
13:32
Швеція
Посла Росії у Швеції викликають до МЗС через погрози щодо вступу країни до НАТО
13:23
Верховна Рада
У ВРУ обіцяють удосконалити мобілізаційні заходи
13:15
Крим
"Прокуратура" окупантів у Криму вимагає 10 років ув'язнення кримському татарину за допомогу ЗСУ
13:12
Намісник Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП) Павло (Лебідь)
У Росії заявили, що Київ "порушує права вірян в Україні" через виселення УПЦ МП з Лаври
13:12
сніг, мокрий сніг
На сході мокрий сніг, а у центрі пориви вітру: прогноз погоди на 30 березня від Наталки Діденко
12:59
Pepsi
Pepsi вперше за 14 років змінила логотип
12:59
РФ залучає дітей до фейкових мінувань в Україні
РФ залучає дітей до фейкових мінувань в Україні
12:54
БМП Marder
"Чудовий приклад німецької якості": Резніков випробував БМП Marder, які прибули в Україну
12:51
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на окуповану Запорізьку АЕС
12:51
Ексклюзив
карта бойових дій_2903
Карта бойових дій за період 23-29 березня. У Бахмуті бої тривають уже в ближньому центрі фортеці
12:45
Новини компаній
Національна мережа АЗК відправила на передову чергові 20 нових надійних позашляховиків
12:44
УПЦ МП виселяється з Києво-Печерської лаври: священники провели богослужіння, біля храму залишаються прихильники церкви
12:26
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
У Китаї відреагували на запрошення Сі Цзіньпіна відвідати Україну
12:18
окупанти, орки
З 1 квітня окупанти планують запровадити нові обмеження для мешканців на Запоріжжі, – Центр нацспротиву
12:08
OPINION
Борислав Береза
Жага наступу
12:03
комендантська година
На Черкащині з 3 квітня скоротять комендантську годину
11:55
російські танки, окупанти, оркі
РФ засекретила частину витрат, аби збільшити фінансування війни, - ISW
11:47
Альбіна Дерюгіна та Ганна Безсонова (ліворуч)
Померла легендарна тренерка з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна
11:47
Нут з м’ясом. Рецепт
В Італії мають намір заборонити штучне м’ясо
11:44
Ганна Маляр
Жителі тимчасово окупованих територій не можуть отримати навіть екстрену меддопомогу, - Маляр
11:43
Оновлено
Через негоду в Києві та на Київщині застосовано стабілізаційні та аварійні відключення
11:35
Поліція викрила шахраїв, які у фейкових "обмінах валют" викрадали гроші за допомогою дронів
11:34
Росіяни надалі обстрілюють прикордоння Харківщини: пошкоджено будинки й дитсадок
11:30
Ліонель Мессі (у центрі), Аргентина - Кюрасао
Мессі зробив хет-трик та перетнув позначку в сто голів за збірну Аргентини
11:28
Інфографіка
долар
Курс валют в Україні на 29 березня: ціни в обмінниках
11:23
відключення електроенергії
В Укренерго повідомили про значні знеструмлення споживачів у 12 областях України через негоду
11:14
Іспанія передасть Україні танки Leopard після Великодня, – El Pais
11:13
Ексклюзив
На фото українські біженці у Франції
Повернутися додому після війни планує лише 3,5 млн українців, - виконавчий директор UIF Денисенко
10:57
TikTok
В Естонії чиновникам заборонять використовувати ТікТок на робочих телефонах
10:40
крилата ракта "Калібр"
РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі, але там досі є носій "калібрів"
10:32
Затримано жителя Донеччини, який шукав для ворога склади й бази техніки ЗСУ
10:29
польща кордон
Польща встановить камери та датчики руху на кордоні з РФ
10:08
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
У КНР заявили, що зустріч президентки Тайваню зі спікером Палати представників США "порушує суверенітет Китаю"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV