Уряд Болгарії затвердив новий пакет військової допомоги Україні
Рада міністрів Республіки Болгарія ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги Україні
Про це йдеться на сайті уряду Болгарії.
"Рішеннями від 23 червня 2023 року Рада міністрів Республіки Болгарія ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги Україні", - повідомили в пресслужбі Ради міністрів.
Також в уряді наголосили, що наданням цієї допомоги норми запасів для дій збройних сил Республіки Болгарії та їх навчально-бойова підготовка не буде порушена.
- Нагадаємо, Болгарія 9 грудня узгодила передачу Україні легкого озброєння та боєприпасів.
- На початку квітня міноборони Болгарії визначило агресію РФ безпосередньою загрозою глобальному миру. 6 квітня Болгарія повністю закрила порти для російських суден у рамках директиви ЄС про виконання санкцій.
- 11 квітня у міноборони Болгарії підтвердили факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів більш сучасних бойових літаків.
- 6 червня міністр оборони Тодор Тагарев заявив, що новий уряд Болгарії готовий надавати військову допомогу Україні. Проте 20 червня президент Болгарії Румен Радев сказав, що участь у наданні Україні боєприпасів буде помилкою.
- Уряд Болгарії анонсував новий пакет допомоги 21 червня – до нього увійдуть зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії і їх не потрібно закуповувати.
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