Уряд Болгарії затвердив новий пакет військової допомоги Україні

Про це йдеться на сайті уряду Болгарії.

"Рішеннями від 23 червня 2023 року Рада міністрів Республіки Болгарія ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги Україні", - повідомили в пресслужбі Ради міністрів.

Також в уряді наголосили, що наданням цієї допомоги норми запасів для дій збройних сил Республіки Болгарії та їх навчально-бойова підготовка не буде порушена.