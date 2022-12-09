Відповідне рішення схвалив парламент країни у п’ятницю, передає Reuters.

Як зазначає видання, Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які не надсилали допомогу після того, як дружня до Росії Соціалістична партія, партнер по коаліції в попередньому уряді, заблокувала попередню пропозицію в травні.

Список озброєнь є засекреченим, але за даними ЗМІ, яке посилається на болгарських урядовців, Софія надішле в основному легке озброєння та боєприпаси.

Тимчасовий міністр оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не може дозволити собі відправити зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва або винищувачі МІГ-19 і СУ-25.

"Мій підхід був консервативним, тому що мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо системи С-300, а також літаки МІГ-29 чи СУ-25", – сказав чиновник.

У листопаді Україна запросила у Болгарії 30 видів озброєння, включно із ППО.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb