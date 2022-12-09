Болгарія узгодила перший пакет військової допомоги Україні, в ньому легке озброєння та боєприпаси, - Reuters
Болгарія направить Україні перший із початку повномасштабного вторгнення РФ пакет військової допомоги, до якого увійдуть легке озброєння та боєприпаси
Відповідне рішення схвалив парламент країни у п’ятницю, передає Reuters.
Як зазначає видання, Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які не надсилали допомогу після того, як дружня до Росії Соціалістична партія, партнер по коаліції в попередньому уряді, заблокувала попередню пропозицію в травні.
Список озброєнь є засекреченим, але за даними ЗМІ, яке посилається на болгарських урядовців, Софія надішле в основному легке озброєння та боєприпаси.
Тимчасовий міністр оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не може дозволити собі відправити зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва або винищувачі МІГ-19 і СУ-25.
"Мій підхід був консервативним, тому що мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо системи С-300, а також літаки МІГ-29 чи СУ-25", – сказав чиновник.
- У листопаді Україна запросила у Болгарії 30 видів озброєння, включно із ППО.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.4
Купівля 39.4Продаж 40.11
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.79
- Актуальне
- Важливе