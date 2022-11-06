Про це розповів посол України в Болгарії Віталій Москаленко в розмові з болгарським виданням FrogNews.

Дипломат заявив, що Україна просила у Болгарії різні види озброєння, наданий в міноборони список складається з понад 30 найменувань, зокрема найнеобхідніших засобів ППО.

Москаленко також додав, що Україна запросила системи С-300 для захисту неба і різні зенітні ракетні комплекси. Питання поставок 152-міліметрових гаубиць, САУ, артилерійських снарядів і мінометів теж "залишається актуальним".

Читайте також: Болгарія планує надавати Україні військову допомогу

Окрім цього, за словами дипломата, список вийшов "досить широким і різноманітним". Є шанси, що багато пунктів Болгарія задовольнить, адже держава володіє всіма видами озброєнь з переліку.

"Раніше ми направляли заявку на гвинтокрили й літаки Су-25 і МіГ-29. Все озброєння, що є в Болгарії з часів СРСР, абсолютно потрібно нам, необхідно Україні", - підсумував Москаленко.

17 жовтня стало відомо, що новий парламент Болгарії готується надати Україні зброю.

1 листопада Болгарія продовжила програму перебування для біженців з України на необмежений термін.