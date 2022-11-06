"Широкий та різноманітний" список: Україна запросила у Болгарії 30 видів озброєння, включно із ППО
Україна відправила Болгарії запит на поставки 30 видів озброєння, список вийшов "широким і різноманітним", але в нього ввійшла лише та техніка, яка є у партнера
Про це розповів посол України в Болгарії Віталій Москаленко в розмові з болгарським виданням FrogNews.
Дипломат заявив, що Україна просила у Болгарії різні види озброєння, наданий в міноборони список складається з понад 30 найменувань, зокрема найнеобхідніших засобів ППО.
Москаленко також додав, що Україна запросила системи С-300 для захисту неба і різні зенітні ракетні комплекси. Питання поставок 152-міліметрових гаубиць, САУ, артилерійських снарядів і мінометів теж "залишається актуальним".
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Окрім цього, за словами дипломата, список вийшов "досить широким і різноманітним". Є шанси, що багато пунктів Болгарія задовольнить, адже держава володіє всіма видами озброєнь з переліку.
"Раніше ми направляли заявку на гвинтокрили й літаки Су-25 і МіГ-29. Все озброєння, що є в Болгарії з часів СРСР, абсолютно потрібно нам, необхідно Україні", - підсумував Москаленко.
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