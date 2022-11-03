Болгарія планує надавати Україні військову допомогу

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначають, що законопроєкт щодо надання військової допомоги Україні від проєвропейських партій "Демократична Болгарія" та ГЕРБ пройшов комітети. Тепер очікується, що він матиме достатню підтримку на пленарному засіданні.

"Обслуговування старої радянської зброї стало практично неможливим після російської військової агресії проти України, і її заміна стоїть на порядку денному", - заявив член "Демократичної Болгарії" Атанас Славов.

Член партії ГРЕБ Даніель Мітов зазначив, що рішення було ухвалене із запізненням, тому нині його треба розглядати швидко. Він обґрунтував це тим, що країни, які підтримують нині Україну, входять до списку цивілізованих країн.

"Я хочу, щоб Болгарія була частиною цього списку", - наголосив він.

Проти законопроєкту виступили дві проросійські партії - Болгарська соціалістична партія (БСП) і "Возраждане". Також проти виступав і сам президент Болгарії Румен Радев. Він назвав його ініціаторів "розпалювачами війни", метою яких є втягнення Болгарії в конфлікт.

"Відправка зброї в Україну однозначно робить нас, хоч і опосередковано, частиною конфлікту", - заявив член БСБ Крістіан Вігенін.

Після цього партія "Возрождане" звернулася до міноборони Болгарії з проханням провести експертизу. Виконуючий обов’язки міністра оборони Дімітар Стоянов підтримав думку Вігеніна та зазначив, що внаслідок ухвалення законопроєкту Болгарія може втратити зенітно-ракетні комплекси С-300, які є основою ППО країни.

17 жовтня стало відомо, що новий парламент Болгарії готується надати Україні зброю.