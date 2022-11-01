Болгарія продовжила програму перебування для біженців з України на необмежений термін
Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв заявив, що уряд дозволив продовжити дію програми з розміщення українських біженців
Про це повідомляє The Sofia Globe.
За словами міністра, замість готелів біженців з України будуть розміщувати на державних об’єктах. Демерджиєв зазначив, що на переселення буде відведено 15 днів, до середини листопада.
"Лише Болгарія і ще дві країни - Кіпр та Ірландія - надають такий захист (українським біженцям – ред.) на необмежений термін. З другого боку, ми хочемо переконатися, що взимку ці люди будуть розміщені у належних місцях і їм не доведеться переїжджати в суворі кліматичні умови", – сказав Демерджиєв.
Зазначається, що програму з розселення українських біженців запровадив колишній уряд Петкова після повномасштабного вторгнення РФ, коли багато українців, які тікали від війни, шукали притулку в Болгарії.
- Відзначимо, що у кінці жовтня схоже рішення про допомогу біженцям з України на необмежений термін, ухвалив уряд Азербайджану.
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