Українці можуть залишатися в Азербайджані необмежений час
Враховуючи продовження активних бойових дій в Україні - Азербайджан дозволив залишатися нашим громадянам необмежений час
Про це пише APA з посиланням на заяву начальника Головного управління міграційного контролю міграційної служби Азербайджану Руфата Ібрагімова.
Раніше українці могли залишатися в Азербайджані лише 90 днів.
"У зв'язку з нинішньою ситуацією часовий ліміт знято. Тобто громадяни України після закінчення 90 днів можуть залишатися в нашій країні", - говорить Ібрагімов.
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