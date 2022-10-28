Українці можуть залишатися в Азербайджані необмежений час

Про це пише APA з посиланням на заяву начальника Головного управління міграційного контролю міграційної служби Азербайджану Руфата Ібрагімова.

Раніше українці могли залишатися в Азербайджані лише 90 днів.

"У зв'язку з нинішньою ситуацією часовий ліміт знято. Тобто громадяни України після закінчення 90 днів можуть залишатися в нашій країні", - говорить Ібрагімов.

У березні уряд Азербайджану направив у Молдову 29 тонн гуманітарної допомоги для біженців з України.

13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та ОДКБ допомоги у вирішенні конфлікту з Азербайджаном.

Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу". Через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Франція скликала Радбез ООН.

5 жовтня Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили мирну угоду.

11 жовтня стало відомо, що Грузія, Азербайджан та Туреччина вирішили скоординувати армії для проведення спецоперацій: військові трьох країн проводять військові навчання.

У столиці Казахстану з ініціативи російської сторони 14 жовтня планується проведення тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ Вірменії, Азербайджану та Росії.

13 жовтня Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили терміни укладання мирного договору та делімітації кордону між Баку та Єреваном.

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