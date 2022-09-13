Через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Франція скликає Радбез ООН

Про це повідомляють у офісі президента Емманюеля Макрона, передає Reuters.

У Макрона наголошують, що президент продовжує закликати обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.

Зауважимо, у вівторок Вірменія заявила, що щонайменше 49 її солдатів були вбиті в зіткненнях вздовж кордону з Азербайджаном після різкої ескалації військових дій, що змусило Росію та Сполучені Штати закликати до стриманості.

Разом із США та Росією Франція є співпрезидентом Мінської групи, яка є посередником між Вірменією та Азербайджаном.

Нагадаємо, 13 вересня о 00:05 на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались військові дії. Є жертви з обох сторін

Пашинян попросив у Путіна допомоги у рамках ОДКБ

Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії

В українському МЗС відреагували на загострення між Вірменією та Азербайджаном

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb