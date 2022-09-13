Через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Франція скликає Радбез ООН
Франція підніме тему зіткнень між Вірменією та Азербайджаном у Раді Безпеки ООН
Про це повідомляють у офісі президента Емманюеля Макрона, передає Reuters.
У Макрона наголошують, що президент продовжує закликати обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.
Зауважимо, у вівторок Вірменія заявила, що щонайменше 49 її солдатів були вбиті в зіткненнях вздовж кордону з Азербайджаном після різкої ескалації військових дій, що змусило Росію та Сполучені Штати закликати до стриманості.
Разом із США та Росією Франція є співпрезидентом Мінської групи, яка є посередником між Вірменією та Азербайджаном.
- Нагадаємо, 13 вересня о 00:05 на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались військові дії. Є жертви з обох сторін
- Пашинян попросив у Путіна допомоги у рамках ОДКБ
- Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії
- В українському МЗС відреагували на загострення між Вірменією та Азербайджаном
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.65
-
EUR
Купівля 39.76Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе