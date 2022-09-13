В українському МЗС відреагували на загострення між Вірменією та Азербайджаном
У МЗС України закликали Вірменію та Азербайджан до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.
За його словами, Україна уважно стежить за розвитком ситуації на азербайджансько-вірменському кордоні.
"Закликаємо сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема, поваги суверенітету і територіальної цілісності держав в межах їх міжнародно визнаних кордонів", - наголосив Ніколенко.
Він також назвав роль Росії у врегулюванні цього конфлікту "нікчемним посередництвом".
"Відзначаємо нікчемність будь-яких посередницьких зусиль і зусиль з підтримання миру з боку Російської Федерації, яка в черговий раз демонструє нездатність виконувати взяті зобов'язання", - зауважив представник МЗС.
Українців закликають поки утриматися від відвідування Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні - уникати місць військової активності.
- Вночі на 13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану сталося збройне зіткнення — сторони звинуватили одне одного у загостренні ситуації. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян навіть провів телефонну розмову з Путіним, у якій домовився бути на оперативному зв'язку з ним. Під час нічних брифінгів, які відбулися в міністерствах оборони, обидві країни повідомили про втрати серед військових та озброєння.
- У США стурбовані обстрілами на вірменсько-азербайджанському кордоні та закликають країни припинити військові дії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 39.76Продаж 40.92
- Актуальне
- Важливе