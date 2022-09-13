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Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайного припинити військові дії

13 вересня, 2022 вiвторок
06:40
Світ Держдеп США

У США стурбовані обстрілами на вірменсько-азербайджанському кордоні та закликають країни припинити військові дії

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, пише американське посольство в Єревані.

"Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про напади вздовж вірменсько-азербайджанського кордону, включаючи повідомлення про удари по поселеннях та цивільній інфраструктурі у Вірменії. Як ми вже давно ясно дали зрозуміти, воєнного вирішення конфлікту бути не може. Ми наполегливо закликаємо негайно припинити будь-які воєнні дії", - йдеться в заяві Блінкена.

Вночі на 13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану сталося збройне зіткнення — сторони звинуватили одне одного у загостренні ситуації. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян навіть провів телефонну розмову з Путіним, у якій домовився бути на оперативному зв'язку з ним. Під час нічних брифінгів, які відбулися в міністерствах оборони, обидві країни повідомили про втрати серед військових та озброєння.

  • На початку серпня між Вірменією та Азербаджаном знову загострився конфлікт за Нагірний Карабах. Сторони звинувачували одна одну у порушенні перемир'я, укладеного після воєнних дій у 2020 році. За результатами цих сутичок під контроль Азербайджану перейшло кілька стратегічних висот та сіл, які дозволяли контролювати Лачинський коридор. Російські "миротворці", чисельність яких суттєво знизилась після передислокації в Україну, не чинили жодного опору.
  • 25 серпня стало відомо, що Азербайджан витіснив росіян з коридору, що з'єднує Вірменію та "Нагірно-Карабахську республіку".

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військові
Азербайджан
Вірменія
Нагірний Карабах
США
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