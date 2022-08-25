Про це повідомляє азербайджанське агентство АРА.

У середу розпочався демонтаж постів, встановлених на в'їзді до Лачинського коридору та вздовж дороги з боку Губадлинського району, контрольно-пропускних пунктів, споруд, в яких проживають російські військовослужбовці.

Водночас військові РФ, які в регіоні мають офіційний статус миротворців, тимчасово продовжать службу на новому коридорі, прокладеному Азербайджаном відповідно до угоди з Вірменією після шеститижневої війни 2020 року.

Азербайджанські чиновники стверджують, що проїзд цим коридором стане доступним у найближчий тиждень.

У четвер вірменське населення почало виїжджати з міста Лачин і сіл Забух і Сус, розташованих уздовж Лачинського коридору.

Відзначимо, Лачинський коридор – це єдиний наземний шлях, що з'єднує Вірменію з адміністративним центром невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Степанакертом (Ханкенді). При цьому сам Лачин із коридором контролювали російські військові.

Відповідно до угоди, укладеної між Вірменією та Азербайджаном після війни в Нагірному Карабаху у 2020 році, обидві країни мали побудувати дороги в обхід Лачинського коридору протягом трьох років.

Азербайджан уже здав свій маршрут в експлуатацію і, як наслідок, вимагав від Вірменії зробити те саме, а від Росії – вплинути на Єреван і вивести своїх "миротворців". Зрештою це спричинилося до ескалації в серпні, коли азербайджанські війська закріпили свої позиції.

Нагадаємо, на початку серпня між Вірменією та Азербаджаном знову загострився конфлікт за Нагірний Карабах, яка є окупованою територією Азербайджану. Сторони звинувачували одна одну у порушенні перемир'я, укладеного після воєнних дій у 2020 році. За результатами цих сутичок під контроль Азербайджану перейшло кілька стратегічних висот та сіл, які дозволяли контролювати Лачинський коридор. Російські "миротворці", чисельність яких суттєво знизилась після передислокації в Україну, не чинили жодного опору.

У ситуацію активно втручається Туреччина, котра є партнером Азербайджану, а також ЄС та США, які готові допомагати Вірменії укласти мир на прийнятних умовах. Усі разом вони все жорсткіше витісняють Росію з регіону.

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