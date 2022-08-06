Азербайджанські війська в Нагірному Карабаху захопили гору Буздух і прилеглі висоти

Про це повідомляє державне агентство новин AZERTAG.

"У результаті уточнень, здійснених нашими підрозділами на території, гора Буздух і прилеглі висоти перейшли під контроль азербайджанської армії", – йдеться в повідомленні відомства.

Гора Буздух сягає 2374 метрів заввишки і розташована неподалік від села Ванк, що на перетині Кельбаджарського та колишнього Агдереського (нині – Мартакертський район невизнаної Нагірно-Карабаської республіки) районів Азербайджану.

Захопленням гори азербайджанська армія посилила свої позиції на північному заході Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, прем'єр Вірменії Пашинян заявив, що до російського контингенту у Нагорному Карабасі "є питання", він поставив під сумнів ефективність російських миротворців у невизнаному Нагірному Карабаху

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