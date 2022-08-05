Про це пише російське видання КоммерсантЪ.

За словами пашиняна, "низка подій, що відбулися в Нагірному Карабаху з 2020 року, у тому числі й останніми днями, викликають у вірменської громадськості питання щодо змісту та характеру миротворчої операції в Нагірному Карабаху".

"У цьому контексті виникає крайня потреба узгодження деталей миротворчої операції в Нагірному Карабаху. Це слід було зробити паралельно розгортанню миротворців у регіоні", — вважає Пашинян.

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Очільник вірменського уряду звинуватив Азербайджан у перешкоджанні цьому процесу. Вірменський прем'єр вважає, що "для повної реалізації миротворчого мандату" достатньо підписів Єревана та Москви. Він запропонував вжити заходів для міжнародного затвердження цього мандату або наділити миротворців "ширшим міжнародним мандатом".

Тобто Пашинян, по суті, вимагає, щоб російські військові брали участь у бойових діях на боці невизнаного Карабаху та вірменської армії.

Своєю чергою, президент Азербайджану Ільхам Алієв також висловив свої претензії до російського міністерства оборони. Він заявив, що воно не виконало обіцянок, згідно з якими, за двомовностями від 10 листопада 2010 року вірменські військові мали б покинути Нагорний Карабах. Однак цього не було зроблено.

3 серпня у Нагірному Карабаху сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими військовими, внаслідок якої є загиблі та поранені з обох боків. Президент невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив в Нагірному Карабасі часткову військову мобілізацію. Відзначимо, що причиною загострення ситуації стала вимога Азербайджану звільнити Лачинський коридор, що з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом. Вірменія назвала це порушенням попередніх мирних угод.

Своєю чергою збройні сили Азербайджану повідомили, що операція, яку вони почали, пройшла успішно, вони захопили ряд ключових висот та вимагають повного виведення військ Вірменії та інших збройних формувань з невизнаної республіки.

Після цього Вірменія закликала міжнародну спільноту вжити заходів для припинення агресивних дій Азербайджану та запустити для цього необхідні міжнародні механізми.

Пізніше представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано закликав Азербайджан і Вірменію припинити бойові дії.

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