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Баку заявив про обстріл вірменами азербайджанських позицій і загибель військового, невизнана "НКР" оголосила мобілізацію

3 серпня, 2022 середа
18:13
Світ Конфлікт в Нагірному Карабасі

Після вбивства солдата, збройні сили Азербайджану розпочали операцію проти вірменських підрозділів у напрямку Лачинського району Нагірного Карабаху

Про це повідомляє міноборони Азербайджану.

"Вранці, 3 серпня, члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово розміщено російський миротворчий контингент, завдали інтенсивного обстрілу позиції азербайджанської армії у напрямку Лачинського району. У результаті від кульового поранення став шехідом військовослужбовець термінової дійсної військової служби – солдат Казимов Анар Рустам оглу", - йдеться у повідомленні.

Далі у міноборони зазначають, що підрозділами азербайджанської армії було вжито "відповідних заходів".

У Міноборони Вірменії сьогодні розміщено повідомлення, яке показує ситуацію у зовсім іншому світлі, демонструючи миролюбні наміри Єривану:

"23 липня близько 01:30 у прикордонній зоні вірменські солдати виявили військовослужбовця збройних сил Азербайджану, рядового Каміза Мубарізі Ібаєва, що перетнув кордон. Внаслідок з'ясування причин інциденту, виявилось, що він заблукав. Сьогодні Ібаєва було передано азербайджанській стороні через командування, дислокованої в Нагірному Карабаху, миротворчої групи РФ".

Водночас міноборони Вірменії повідомляє, що вчора, 2 серпня, проведено "тактичні заняття з бойовою стрільбою".

"З метою підвищення професійних навичок, підвищення рівня бойової підготовки, зміцнення морально-психологічних та фізичних якостей особового складу, 2 серпня проведено тактичні заняття з бойовою стрільбою з військовослужбовцями стрілецьких підрозділів військової частини N".

Більше інформації почало з'являтись на неофіційних каналах з обох сторін.

Видання media.az, із посиланням на власні військові джерела телеграм-каналу Caliber, зазначає, що збройні сили Азербайджану розпочали каральну операцію:

"З боку нашої армії було знищено артилерійську військову частину в Хейвалі і, як мінімум, один пост терористів… З боку бандитів є велика кількість убитих та поранених".

В іншому дописі видання додає, що в ході операції було ліквідовано 4 та поранено 15 вірменських військових. Також демонструє відео удару з безпілотника.

Проросійське видання EurAsia Daily повідомляє, що в районі Лачинського коридору, який зв'язує Вірменію з Нагірним Карабахом, йдуть бої з використанням мінометів та безпілотників. Підрозділи Азербайджану підійшли до села Єхцаох і намагаються зайняти позицію на пагорбі, що примикає до дороги.

Сьогодні після обіду стало відомо, що президент невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив в Нагірному Карабасі часткову військову мобілізацію.

Відзначимо, що причиною загострення ситуації стала вимога Азербаджану звільнити Лачинський коридор, що з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом. Вірменія назвала це порушенням попередніх мирних угод.

Цікавим підтекстом сьогоднішніх подій у Нагірному Карабасі є те, що невдовзі має відбутись зустріч Ердогана й Путіна. За попередньою інформацію, їхні переговори заплановані на 5 серпня у Сочі. Адже відомо, що Туреччина відкрито підтримує Азербайджан, а позиції Вірменії опираються на "миротворчий" контингент Росії.

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Азербайджан
Вірменія
Нагірний Карабах
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