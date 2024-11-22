Окупанти ймовірно контролюють частину Курахового, - військовий оглядач Попович

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в етері "Еспресо".

"Є інформація про присутність російських військ на території самого Курахового зі східної частини. Вони контролюють певну частину міста. Росіяни наступають зі сходу, з півночі, з боку Курахівського водосховища, і вже взяли під контроль деякі населені пункти", - заявив він.

Окупанти наступають зі сходу, загрожуючи перерізати трасу на Запоріжжя, яка йде на схід від Курахового, каже Попович: "Це може статися не лише в одній точці, а в декількох загрозливих місцях, таких як селище Костянтинопіль та Успенівка, де потроху утворюється оточення".

За його словами, погода може ускладнити можливості відступу по нормальних дорогах, і доведеться йти полями.

"Випав перший сніг, який, очевидно, розтане і перетвориться на багнюку. Тоді просуватися на техніці стане ще важчим. Тож все дуже тривожно, на жаль, і поки що тенденція така, що противник наступає і має просування", - додав військовий оглядач.