Болгарія та Румунія підписали угоди з ЄС про приєднання до Шенгенської зони

Про це інформує Bloomberg.

Угода, підписана в Будапешті за участю представників Угорщини, яка зараз головує в Раді ЄС, відкриває можливість для доступу до безвізового простору Європейського Союзу після майже двох десятиліть очікування з моменту їхнього вступу в ЄС у 2007 році.

Ключовою умовою австрійської згоди стало зобов’язання Болгарії та Румунії запобігати нелегальній міграції до ЄС.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер підкреслив, що угода містить пакет заходів, які зобов'язують країни не допускати мігрантів без належних документів до ЄС. Остаточне голосування міністрів внутрішніх справ ЄС для схвалення вступу заплановане на 12 грудня, з можливим набуттям чинності наступного року.

Згідно з угодою, для посилення контролю з боку Болгарії та Румунії на кордоні з Туреччиною буде розгорнуто додатково до 100 поліцейських. Однак тимчасовий контроль на кордоні Румунії з Угорщиною та Болгарією триватиме щонайменше шість місяців після їхнього остаточного приєднання.

У виданні зазначили, що Румунія та Болгарія сподіваються, що їхній вступ до Шенгенської зони позитивно вплине на економіку, адже наразі їхнє виключення зі зони заподіює збитки, оцінювані щорічно від 2% до 5% ВВП.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала прогрес Болгарії та Румунії на шляху до членства у Шенгенській зоні. Вона заявила, що наступним є "формальне" рішення Європейської ради.

"Болгарія та Румунія повністю належать до Шенгенської зони. Скасування внутрішнього контролю на сухопутних кордонах є останньою перешкодою. Я вітаю позитивний результат неформальних дискусій сьогодні в Будапешті", - зазначила вона.