Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Болгарія та Румунія підписали угоди з ЄС про приєднання до Шенгенської зони

Болгарія та Румунія підписали угоди з ЄС про приєднання до Шенгенської зони

Марія Науменко
22 листопада, 2024 п'ятниця
16:49
Світ шенгенська віза шенген

У п'ятницю, 22 листопада, Болгарія та Румунія підписали угоди з ЄС про приєднання до Шенгенської зони, досягнувши домовленості з Австрією

Зміст

Про це інформує Bloomberg.

Угода, підписана в Будапешті за участю представників Угорщини, яка зараз головує в Раді ЄС, відкриває можливість для доступу до безвізового простору Європейського Союзу після майже двох десятиліть очікування з моменту їхнього вступу в ЄС у 2007 році.

Ключовою умовою австрійської згоди стало зобов’язання Болгарії та Румунії запобігати нелегальній міграції до ЄС. 

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер підкреслив, що угода містить пакет заходів, які зобов'язують країни не допускати мігрантів без належних документів до ЄС. Остаточне голосування міністрів внутрішніх справ ЄС для схвалення вступу заплановане на 12 грудня, з можливим набуттям чинності наступного року.

Згідно з угодою, для посилення контролю з боку Болгарії та Румунії на кордоні з Туреччиною буде розгорнуто додатково до 100 поліцейських. Однак тимчасовий контроль на кордоні Румунії з Угорщиною та Болгарією триватиме щонайменше шість місяців після їхнього остаточного приєднання.

У виданні зазначили, що Румунія та Болгарія сподіваються, що їхній вступ до Шенгенської зони позитивно вплине на економіку, адже наразі їхнє виключення зі зони заподіює збитки, оцінювані щорічно від 2% до 5% ВВП. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала прогрес Болгарії та Румунії на шляху до членства у Шенгенській зоні. Вона заявила, що наступним є "формальне" рішення Європейської ради.

"Болгарія та Румунія повністю належать до Шенгенської зони. Скасування внутрішнього контролю на сухопутних кордонах є останньою перешкодою. Я вітаю позитивний результат неформальних дискусій сьогодні в Будапешті", - зазначила вона.

  • У жовтні дві опозиційні партії Нідерландів, D66 та CDA, запропонували тимчасово виключити Угорщину зі Шенгенської зони, стверджуючи, що вона впускає в країну занадто багато росіян без перевірки, які потім можуть подорожувати до інших країн Європи для шпигунства.
Теги:
Новини
ЄС
політика
Румунія
Єврокомісія
Болгарія
Австрія
мігранти
Шенгенська зона
Урсула фон дер Ляєн
Читайте також:
сніг, негода в Україні
Автор Катерина Єсікова
21 листопада, 2024 четвер
Наталка Діденко прогнозує 22 листопада сніг і сильний вітер у більшості регіонів
На фото: Олена Зеленська
Автор Світлана Кравченко
20 листопада, 2024 середа
У Словенії чоловік влаштував провокацію під час візиту Зеленської, вигукнувши "Росія переможе": його затримали
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Автор Світлана Кравченко
20 листопада, 2024 середа
Президент Бразилії зірвав обговорення війни в Україні на саміті G20: Макрон і Шольц розчаровані
  • USD 41.14
    Купівля 41.14
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 43.12
    Продаж 43.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
22 листопада
16:57
Ексклюзив
ракети "Х-22" з бомбардувальника ТУ-22М3
РФ вже використовувала ракети з подібною вагою бойової частини: Хазан про удар міжконтинентальною балістикою по Дніпру
16:52
Капустин Яр
"Капустин Яр", звідки росіяни запускали міжконтинентальну балістику, потрапив під атаку БПЛА, - ЗМІ
16:49
Ексклюзив
ЗСУ
Окупанти ймовірно контролюють частину Курахового, - військовий оглядач Попович
16:49
У Києві в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою: він загинув
16:49
Оновлено
Росія запустила "шахеди": у Сумах є загиблі та постраждалі, на Київщині працювала ППО
16:42
З початку доби на фронті зафіксували 118 боєзіткнень: окупанти найактивніші на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках
16:34
Кирило Буданов
Буданов пояснив, у чому різниця між "Орешніком" і "Кедром"
16:33
Уряд запропонував збільшити до 15 млн грн виплати родинам цивільних, які загинули при обороні України
16:25
гривня тисяча гривень
"Тисячу Зеленського" українцям виплачуватимуть із грудня до лютого
16:18
Сергій Лавров
Лавров заявив, що Зеленський "злякався" відповіді РФ на застосування далекобійних ракет
16:09
польща кордон
Польща запропонувала Словаччині долучитися до проєкту будівництва укріплень на кордоні з РФ та Білоруссю
16:03
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Під час атаки РФ 22 листопада до Білорусі залітали щонайменше 14 російських "шахедів", - Гаюн
16:01
OPINION
Стати Джоном Макклейном. Як утримати глузд під ядерними погрозами
15:52
"Не можу пити і їсти": письменник і військовий Сергій Сайгон потрапив у ДТП
15:50
Андрій Сибіга
"Додатковий шанс прискорити мирний процес": Сибіга про перемогу Трампа
15:34
У Харкові новорічну ялинку міста встановили в метро
У Харкові новорічну ялинку міста встановили в метро
15:33
Ексклюзив
Тайвань прапор
Генератори та ноутбуки: Тайвань виділив $10 млн допомоги для Асоціації міст України
15:32
Ізраїль, ЦАХАЛ
У ЦАХАЛі заявили, що знайшли протитанкові ракети російського виробництва на посту "Хезболли"
15:27
Росія намагається налякати Захід загрозою ядерної війни, аби змінити курс підтримки України, - ЦПД
15:04
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:37
генератори від USAID
USAID передало 63 генератори водопостачальникам чотирьох областей України
14:27
PR
Чорна п'ятниця 2024: де найвигідніше купити одяг, взуття і косметику?
14:26
У Києві відкрили реабілітаційний центр Recovery для військових, поліцейських і рятувальників
14:23
Російські солдати
У бойових діях проти України беруть участь майже 580 тис. росіян, - ГУР
14:16
Партнерський матеріал
Чому Шевченко не носив джинсів, або 4 пізнавальні книги для дітей про Україну та українців
14:05
OPINION
Як перемога Майдану наблизила поразку демократії
14:00
Збірна України з футболу, Ліга націй
Жеребкування в Лізі націй: Україна зіграє проти Бельгії у плейоф за місце у дивізіоні A
13:53
Оновлено
новини Львівщини
Окупанти обстріляли Херсон і область: скинули вибухівку на тролейбус, поранили двох людей
13:40
ГУР
ГУР заявило: росіяни вдарили по Дніпру балістичною ракетою з комплексу "Кєдр"
13:36
У трьох областях викрили організаторів схем зі "студентськими" відстрочками від мобілізації
13:29
Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів
13:08
генератор
У Києві затвердили рекомендації для безпечного використання генераторів
13:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий
12:55
Ліки
Якщо українці зловживатимуть антибіотиками, за 10 років пневмонія може стати невиліковною, - Ляшко
12:48
мокрий сніг
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям цими вихідними
12:24
Донецька область, стела
Росіяни атакували передмістя Краматорська: загинула людина, є поранені
12:21
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Patriot - не зовсім та зброя, потрібні такі ЗРК, як на базі США в Польщі, - генерал Романенко про збиття міжконтинентальних ракет РФ
12:18
дрони
Українські виробники стали лідерами за кількістю заявок у серії міжнародних тендерів Коаліції дронів
12:00
OPINION
Гра в боягуза
11:55
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
МАГАТЕ: РФ пошкодила 4 важливі для ядерної безпеки українські електропідстанції
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV