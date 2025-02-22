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Кабмін ухвалив постанову, якою дозволив лікарням створювати госпітальні банки тканин для трансплантації

Ольга Бабишена
22 лютого, 2025 субота
04:56
Суспільство трансплантація органів

Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо врегулювання трансплантації тканин в Україні. Відтак, українські лікарні отримали можливість створювати госпітальні банки тканин

Зміст

Про це інформує МОЗ. 

Йдеться про зміни до закону "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Тепер закон враховує Євродирективи та виконує положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо трансплантації тканин.

Було визначено порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки та використання тканин для трансплантації та вимоги до їхньої якості. Це також включає пересадку фрагментів кісток, сухожиль, зв’язок, судин, серцевих клапанів та інших структур опорно-рухового апарату і серцево-судинної системи.

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, своїм рішенням Кабмін дозволив лікарням створювати госпітальні банки тканин.

"Це важливий крок для порятунку життів військових і цивільних, які отримали важкі травми, а також для надання допомоги пацієнтам із вродженими вадами та складними захворюваннями, що потребують реконструктивних і пластичних втручань. Сьогодні трансплантація людських тканин є тим напрямом медицини, який інтенсивно розвивається і надає широкі можливості для лікування досі невиліковних хвороб. Ми працюємо над тим, щоб українці мали доступ до найсучасніших медичних технологій, які раніше були доступні лише за кордоном", - наголосив він. 

У МОЗ нагадали, що наразі в Україні не проводять трансплантації тканин. Разом з тим, таких операцій щороку потребують близько 20 тис. українців. 

Веденням реєстру медичних закладів, які надають тканини, та госпітальних банків тканин опікуватиметься Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Структура також займатиметься моніторингом побічних реакцій і можливих ускладнень після трансплантації.

"Запровадження подібної системи в Україні дозволить рятувати життя пацієнтів, які потребують трансплантації тканин, та забезпечить якість та безпечність анатомічних матеріалів для запобігання передачі захворювань", - наголосили в МОЗ. 

  • Раніше Зеленський підписав закон, який передбачає зміни у порядку проведення трансплантацій в Україні: загиблі через війну не можуть бути донорами органів. 

 

 

 

Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
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