Зеленський підписав закон про заборону трансплантації органів загиблих унаслідок війни
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 лютого, підписав закон, який передбачає зміни у порядку проведення трансплантацій в Україні: загиблі через війну не можуть бути донорами органів
Про це йдеться у картці закону №9558 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації".
У пояснювальній записці вказано, що українське законодавство уже містить заборону вилучати органи у донорів, загиблих внаслідок проведення антитерористичної операції та під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ, але виключно у Донецькій та Луганській областях. Відтак, виникла необхідність уточнення положень щодо трансплантації органів у військових і загиблих під час воєнного стану.
"Ці зміни та уточнення сприятимуть юридичній визначеності та однозначному правозастосуванню у сфері застосування трансплантації. Чітка заборона вилучення анатомічних матеріалів у загиблих внаслідок бойових чи інших силових дій має меті запобігти можливим зловживанням, та маніпуляціям в інформаційному просторі, фейкам та ворожій пропаганді. Такі прояви інформаційно війни чинять шкоду позитивному сприйняттю добровільного донорства органів, а це своєю чергою – зможе загальмувати розвиток такого життєрятівного методу лікування як трансплантація", - наголошено у пояснювальній записці.
Також зміни передбачають створення Національного трансплантологічного комітету, який займатиметься координацією та впорядкуванням діяльності у сфері пересадки органів, тканин і клітин.
- Верховна Рада на засіданні 9 січня ухвалила в цілому законопроєкт, яким внесла зміни до порядку проведення трансплантацій в Україні.
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