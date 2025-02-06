Зеленський підписав закон про заборону трансплантації органів загиблих унаслідок війни

Про це йдеться у картці закону №9558 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації".

У пояснювальній записці вказано, що українське законодавство уже містить заборону вилучати органи у донорів, загиблих внаслідок проведення антитерористичної операції та під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ, але виключно у Донецькій та Луганській областях. Відтак, виникла необхідність уточнення положень щодо трансплантації органів у військових і загиблих під час воєнного стану.

"Ці зміни та уточнення сприятимуть юридичній визначеності та однозначному правозастосуванню у сфері застосування трансплантації. Чітка заборона вилучення анатомічних матеріалів у загиблих внаслідок бойових чи інших силових дій має меті запобігти можливим зловживанням, та маніпуляціям в інформаційному просторі, фейкам та ворожій пропаганді. Такі прояви інформаційно війни чинять шкоду позитивному сприйняттю добровільного донорства органів, а це своєю чергою – зможе загальмувати розвиток такого життєрятівного методу лікування як трансплантація", - наголошено у пояснювальній записці.

Також зміни передбачають створення Національного трансплантологічного комітету, який займатиметься координацією та впорядкуванням діяльності у сфері пересадки органів, тканин і клітин.