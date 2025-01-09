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Рада заборонила трансплантацію органів загиблих унаслідок війни

Юлія Юліна
9 січня, 2025 четвер
19:11
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада на засіданні 9 січня ухвалила в цілому законопроєкт, яким внесла зміни до порядку проведення трансплантацій в Україні. Тепер загиблі через війну не можуть бути донорами органів

Зміст

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

"Національне законодавство про трансплантацію вже містить заборону вилучати органи у донорів-трупів, загиблих внаслідок проведення антитерористичної операції та під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, але винятково у Донецькій і Луганській областях", - констатували нардепи у пояснювальній записці.

Однак віднині, відповідно до документа всі українці, в тому числі військовослужбовці, котрі загинули внаслідок бойових дій, не зможуть бути посмертними донорами органів та інших анатомічних матеріалів. У пояснювальній записці ініціатори законопроєкту зазначили, що метою ухвалення документа є запобігання маніпуляціям і ворожій пропаганді щодо трансплантації в Україні.

"Чітка заборона вилучення анатомічних матеріалів у загиблих внаслідок бойових чи інших силових дій має меті запобігти можливим зловживанням, та маніпуляціям в інформаційному просторі, фейкам і ворожій пропаганді. Такі прояви інформаційної війни завдають шкоди позитивному сприйняттю добровільного донорства органів, а це своєю чергою зможе загальмувати розвиток такого рятуючого життя метода лікування як трансплантація", – йдеться у документі.

Також зміни передбачають створення Національного трансплантологічного комітету, який займатиметься координацією та впорядкуванням діяльності у сфері пересадки органів, тканин і клітин.

Законопроєктом запровадили новий статус – екстреності трансплантації за медичними показаннями. Відтак консиліум лікарів зможе надавати оцінку невідкладності пересадки органів.

Автори проєкту закону ініціювали порядок трансплантації органів, тканин і клітин за принципом "доміно", коли фахівці пересаджують матеріали від одного пацієнта до іншого в межах однієї складної процедури.

Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
Верховна Рада
Медицина
Війна з Росією
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