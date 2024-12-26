В Україні провели 467 трансплантацій органів за 2024 рік

Про це інформує МОЗ.

Вказано, що серед 467 трансплантацій органів було 311 нирок, 93 печінки та 63 сердець. Найбільше пересадок відбулося в Першому медичному обʼєднанні Львова, Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова та Інституті серця МОЗ України.

Як зазначили в МОЗ, також відбувалася трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин. За рік процедуру провели 376 разів, з них 54 дітям. Торік таких трансплантацій було на 15% менше. Найбільше пересадок відбулося в Національному інституті раку, Черкаському клінічному онкологічному центрі та Київському міському центрі нефрології та діалізу.

Крім того, у Національному інституті раку виконали першу алогенну трансплантацію. Зараз такі операції відбуваються уже в чотирьох закладах України.

"Попри виклики війни, українські лікарі продовжують виконувати одні з найскладніших трансплантацій, зокрема легенів. Вперше таку операцію провели у 2021 році. Крім того, трансплантологи в Україні здійснюють пересадку комплексів органів, наприклад, серця та нирки, серця та легень, підшлункової залози та нирки. Наразі на рятівні операції із трансплантації очікують понад 3 000 пацієнтів", - додали в МОЗ.