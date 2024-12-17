Україна вперше закупила донорську шкіру на понад 8,4 млн грн

Про це повідомили у пресслужбі Медичних закупівель України.

Зазначено, що алотрансплантат шкіри - це трансплантат, отриманий від донора, який тимчасово закриває рани на шкірі іншої людини. Його використовують для відновлення шкіри при серйозних опіках чи масштабних травмах, коли власну шкіру пацієнта застосувати неможливо.

"Крім того, його можуть використовувати для лікування масивних ушкоджень шкіри, які були викликані посттравматичними ранами та інфекціями.

При цьому застосування алотрансплантатів шкіри не потребує підбору пари "донор-реципієнт", оскільки після обробки та консервування біоматеріали стають низькоімуногенними, тобто такими, що не викликають різку імунну відповідь", - йдеться у повідомленні.

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У Медичних закупівлях розповіли, що наразі в Україні потреба в донорській шкірі зросла через збільшення кількості пацієнтів з важкими опіковими ранами й посттравматичними ураженнями шкіри, які виникли, зокрема, через воєнні дії.

Сума договору становить понад 8,4 мільйона гривень. Донорську шкіру отримають шість лікарень у Київській, Одеській, Львівській та Вінницькій областях.