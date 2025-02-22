У Словаччині знову відбулись протести проти політики зближення з Росією: вимагають відставки Фіцо
У Братиславі та інших словацьких містах у п'ятницю, 21 лютого, тисячі людей вийшли на мітинги із закликом до прем'єр-міністра Роберта Фіцо подати у відставку
Про це інформує Reuters.
Вказано, що протести відбуваються кожні два тижні з початку січня. Їх спровокувала зустріч словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо з російським диктатором Володимиром Путіним. Відтак, громадяни Словаччини протестують проти зовнішньої політики, яка зближує країну з Росією та вимагають відставки Фіцо.
Протестувальники скандували "Словаччина - це Європа" та "Досить Фіцо".
За даними експерта з питань безпеки, якого цитує новинний сайт Dennik N, у Братиславі протестували до 12 тис. людей. Також мітинги пройшли в більш ніж 40 інших містах.
- 24 січня у столиці Словаччині Братиславі на центральну площу вийшли 60 тис. людей з протестами з вимогою відставки Фіцо.
- 7 лютого протести спалахнули знову. У Братиславі десятки тисяч словаків вийшли на центральну площу в рамках масштабної акції протесту проти політики зближення з Росією, яку, на їхню думку, проводить прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо
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