У Словаччині знову відбулись протести проти політики зближення з Росією: вимагають відставки Фіцо

Про це інформує Reuters.

Вказано, що протести відбуваються кожні два тижні з початку січня. Їх спровокувала зустріч словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо з російським диктатором Володимиром Путіним. Відтак, громадяни Словаччини протестують проти зовнішньої політики, яка зближує країну з Росією та вимагають відставки Фіцо.

Протестувальники скандували "Словаччина - це Європа" та "Досить Фіцо".

За даними експерта з питань безпеки, якого цитує новинний сайт Dennik N, у Братиславі протестували до 12 тис. людей. Також мітинги пройшли в більш ніж 40 інших містах.