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У Словаччині триває масштабна акція протесту проти політики зближення Фіцо з Росією

Марія Науменко
7 лютого, 2025 п'ятниця
20:44
Світ Словаччина: антиурядові протести

У п'ятницю, 7 лютого, у Братиславі десятки тисяч словаків вийшли на центральну площу в рамках другої за останні два тижні масштабної акції протесту проти політики зближення з Росією, яку, на їхню думку, проводить прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо

Зміст

Про це інформує Reuters.

Протести відбулися не лише в Братиславі, а й в десятках інших міст по всій Центральній Європі. Учасники акцій скандували гасла на кшталт "У відставку!" та "Російський агент!", вимагаючи відставки Фіцо.

За даними організації, що забезпечувала безпеку на мітингу, кількість людей на площі Свободи в Братиславі становила від 42 до 45 тис. осіб, що трохи менше, ніж на попередній демонстрації, коли зібралося близько 60 тис. осіб.

У виданні зазначили, що напруженість зросла в останні тижні після того, як лівонаціоналістичний уряд Фіцо напав на прогресивних опонентів, звинувативши їх у спробі спричинити хаос і повалити уряд.

Останні протести розпочались після приватної поїздки Фіцо до Москви для зустрічі з президентом Володимиром Путіним, що стало рідкісною подією для лідера країни ЄС з моменту початку війни в Україні у 2022 році.

  • 24 січня у столиці Словаччині Братиславі на центральну площу вийшли 60 тис. людей з протестами з вимогою відставки Фіцо.
  • 30 січня у Словаччині затримали українця через нібито "загрозу державного перевороту". Пізніше він попросив про притулок у країні: його видворення призупинили на час розв'язання цього питання.
  • 1 лютого премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що словацька опозиція й аполітичні організатори протестів ініціативи "Мир для України" мають звʼязки з "Грузинським легіоном". Також він додав, що підрозділ контролює українська розвідка, а ініціатива "Мир для України" надсилала йому гроші. 
  • Згодом Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало заяви словацької влади стосовно співпраці з "Грузинським легіоном" та причетності до організації протестів у Словаччині.
Теги:
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Росія
політика
Словаччина
втручання Росії
акції протестів
Фіцо
Роберт Фіцо
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