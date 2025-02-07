У Словаччині триває масштабна акція протесту проти політики зближення Фіцо з Росією

Про це інформує Reuters.

Протести відбулися не лише в Братиславі, а й в десятках інших міст по всій Центральній Європі. Учасники акцій скандували гасла на кшталт "У відставку!" та "Російський агент!", вимагаючи відставки Фіцо.

За даними організації, що забезпечувала безпеку на мітингу, кількість людей на площі Свободи в Братиславі становила від 42 до 45 тис. осіб, що трохи менше, ніж на попередній демонстрації, коли зібралося близько 60 тис. осіб.

Bratislava, Slovakia, rally against Fico...



European flags, Ukrainian flags and of course Slovakian flags, slogans against Russian propaganda, "Slovakia is Europe", solidarity with Ukraine, this is huge pic.twitter.com/YHz0kfVfcT — Dietmar Pichler (@DietmarPichler1) February 7, 2025

У виданні зазначили, що напруженість зросла в останні тижні після того, як лівонаціоналістичний уряд Фіцо напав на прогресивних опонентів, звинувативши їх у спробі спричинити хаос і повалити уряд.

Останні протести розпочались після приватної поїздки Фіцо до Москви для зустрічі з президентом Володимиром Путіним, що стало рідкісною подією для лідера країни ЄС з моменту початку війни в Україні у 2022 році.