У ГУР спростували заяви Фіцо щодо причетності до організації протестів у Словаччині

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО України в Telegram.

Зазначається, що ГУР МО уважно вивчило висунуті звинувачення, "адже гібридні та інформаційні операції, спрямовані на підрив ситуації в Європейських країнах, сіяння розбрату як всередині держав, так і між європейськими партнерами, є надзвичайно серйозною загрозою для України, яка за підтримки цивілізованого світу героїчно протистоїть російській збройній агресії".

У відомстві повідомили, що у його структурі немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон".

"Що стосується Міжнародного Легіону ГУР МО України, він є багатонаціональним підрозділом активних дій, який бере безпосередню участь в боях з російськими окупаційними військами на найгарячіших ділянках фронту і, звісно, не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу", - наголосили в Головному управлінні розвідки.

Також у ГУР заявили, що лідер "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі не є українським військовослужбовцем, не має стосунку до української розвідки, не отримує жодних завдань чи доручень ГУР МО України і припинив контракт із Міжнародним Легіоном ще у квітні 2023 року.

"Наголошуємо, що ГУР МО України перебуває в постійному контакті та співпраці з колегами з країн НАТО, дотримується принципів доброчесної співпраці та партнерства, завжди працює на благо спільної безпеки та подолання викликів, що поставила перед країнами Європи розв’язана Росією повномасштабна війна, зокрема інформаційна компонента російської агресії", - наголосили в ГУР.

У відомстві додали, що "європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо – за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди".

Що передувало

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що словацька опозиція й аполітичні організатори протестів ініціативи "Мир для України" мають звʼязки з "Грузинським легіоном". Також він додав, що підрозділ контролює українська розвідка, а ініціатива "Мир для України" надсилала йому гроші.

Також командиру "Грузинського легіону" Мамулашвілі заборонили вʼїзд у Словаччину.