Командиру "Грузинського легіону" Мамулашвілі заборонили вʼїзд у Словаччину "через ймовірну спробу держперевороту"

Про це повідомляє Dennik N.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо не відповів журналісту на запитання, як саме командир "Грузинського легіону" мав організувати протести в Словаччині - натомість він звинуватив медіа у підтримці відставки його уряду.

Словацький прем'єр також показав на пресконференції фото Мамулашвілі з Люсі Штасселовою з ініціативи "Мир для України" та оглядачем Denník N Мартіном Шимечкою.

Зазначено, що Штасселова познайомилася з командиром "Грузинського легіону" на обговоренні його книги, коли Мамулашвілі був у Словаччині 2 роки тому. Водночас Шимечка був у складі експедиції, яка доставила до підрозділу військового машини швидкої допомоги та гуманітарну допомогу, зібрану словаками.

Директор Словацької інформаційної служби Павел Гашпар стверджує, що спецслужба підтвердила "особисті й економічні зв'язки" "Грузинського легіону" з опозицією і громадським сектором. Однак він не уточнив, які зв'язки має на увазі.

За словами Гашпара, була сформована "спеціалізована група", у складі якої були поліцейські, співробітники фінансової адміністрації та співробітники під прикриттям.

Водночас міністр закордонних справ Матуш Шутай Ешток заявив, що до переліку тих, кому заборонений в'їзд у Словаччину, потрапили 10 людей, і ця кількість може збільшитися.