Командиру "Грузинського легіону" Мамулашвілі заборонили вʼїзд у Словаччину "через ймовірну спробу держперевороту"
Словацький уряд повʼязав "Грузинський легіон" з "ймовірною спробою державного перевороту": для командира підрозділу Мамуки Мамулашвілі заборонили вʼїзд у країну
Про це повідомляє Dennik N.
Прем'єр-міністр Роберт Фіцо не відповів журналісту на запитання, як саме командир "Грузинського легіону" мав організувати протести в Словаччині - натомість він звинуватив медіа у підтримці відставки його уряду.
Словацький прем'єр також показав на пресконференції фото Мамулашвілі з Люсі Штасселовою з ініціативи "Мир для України" та оглядачем Denník N Мартіном Шимечкою.
Зазначено, що Штасселова познайомилася з командиром "Грузинського легіону" на обговоренні його книги, коли Мамулашвілі був у Словаччині 2 роки тому. Водночас Шимечка був у складі експедиції, яка доставила до підрозділу військового машини швидкої допомоги та гуманітарну допомогу, зібрану словаками.
Директор Словацької інформаційної служби Павел Гашпар стверджує, що спецслужба підтвердила "особисті й економічні зв'язки" "Грузинського легіону" з опозицією і громадським сектором. Однак він не уточнив, які зв'язки має на увазі.
За словами Гашпара, була сформована "спеціалізована група", у складі якої були поліцейські, співробітники фінансової адміністрації та співробітники під прикриттям.
Водночас міністр закордонних справ Матуш Шутай Ешток заявив, що до переліку тих, кому заборонений в'їзд у Словаччину, потрапили 10 людей, і ця кількість може збільшитися.
- 30 січня у Словаччині затримали українця через нібито "загрозу державного перевороту", його можуть депортувати. В українському МЗС заявили, що тримають справу на контролі.
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