У Братиславі 60 тис. людей вийшли на протести проти політики Фіцо на зближення з РФ

Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники вигукували: "Фіцо в Росію" "Ні цьому уряду" й "Досить Фіцо". За оцінками організаторів, на акцію протесту на центральну площу прийшли 60 тис. людей - близько в 4 рази більше, ніж на останній демонстрації 2 тижні тому.

"Ми публічно створимо тиск, щоб цей уряд фактично змінив свій напрямок у бік Москви та зосередився на партнерах у ЄС та НАТО", - сказав Маріан Куліч з громадської групи "Мир Україні".

"Фіцо з моменту свого повернення на посаду прем'єр-міністра вчетверте в 2023 році викликав занепокоєння серед критиків, що його уряд послаблює демократичні цінності та змінює зовнішню політику від союзників Європейського Союзу та НАТО ближче до Росії", - додає Reuters.