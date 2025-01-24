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У Братиславі 60 тис. людей вийшли на протести проти політики Фіцо на зближення з РФ

Дар'я Куркіна
24 січня, 2025 п'ятниця
22:35
Світ Роберт Фіцо

У пʼятницю, 24 січня, у столиці Словаччині Братиславі на центральну площу вийшли 60 тис. людей з протестами з вимогою відставки премʼєр-міністра Роберта Фіцо

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники вигукували: "Фіцо в Росію" "Ні цьому уряду" й "Досить Фіцо". За оцінками організаторів, на акцію протесту на центральну площу прийшли 60 тис. людей - близько в 4 рази більше, ніж на останній демонстрації 2 тижні тому.

"Ми публічно створимо тиск, щоб цей уряд фактично змінив свій напрямок у бік Москви та зосередився на партнерах у ЄС та НАТО", - сказав Маріан Куліч з громадської групи "Мир Україні".

"Фіцо з моменту свого повернення на посаду прем'єр-міністра вчетверте в 2023 році викликав занепокоєння серед критиків, що його уряд послаблює демократичні цінності та змінює зовнішню політику від союзників Європейського Союзу та НАТО ближче до Росії", - додає Reuters.

  • 20 січня стало відомо, що понад 100 фахівців Словаччини в галузях психології та психіатрії написали Фіцо відкритого листа, у якому просять про його відставку. Підписанти аргументують це поведінкою очільника уряду, зокрема нападами на опозицію й непорядну поведінку щодо президента України Володимира Зеленського.
  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 21 січня заявив, що опозиційні партії нібито планують організувати заворушення та зайняти урядові будівлі.
  • 22 січня Роберт Фіцо скликав раду безпеки через дані інформаційної служби країни про майбутні "масові протести" й "захоплення влади".
  • У Грузії заявили, що в них усе відбувається так само як і в Словаччині, й "антиурядові протести координуються одною рукою".
Теги:
Новини
Росія
політика
Словаччина
акції протестів
Роберт Фіцо
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