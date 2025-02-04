Затриманий у Словаччині "у звʼязку із загрозою держперевороту" українець попросив притулку, процес видворення призупинили

Про це інформує Dennik N, посилаючись на поліцію.

Вказано, що про депортацію українця зі Словаччини оголосили ще 30 січня. Разом з ним до списку осіб, яких мали вислати з країни, потрапили ще восьмеро людей.

Втім, громадянин України подав клопотання, у якому попросив про надання йому притулку. За даними поліції, процес його депортації призупинили на час розгляду клопотання.