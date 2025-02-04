Затриманий у Словаччині "у звʼязку із загрозою держперевороту" українець попросив притулку, процес видворення призупинили
Громадянин України, якого затримали у Словаччині у зв'язку з нібито загрозою держперевороту, попросив про притулок у країні: його видворення призупинили на час розв'язання цього питання
Про це інформує Dennik N, посилаючись на поліцію.
Вказано, що про депортацію українця зі Словаччини оголосили ще 30 січня. Разом з ним до списку осіб, яких мали вислати з країни, потрапили ще восьмеро людей.
Втім, громадянин України подав клопотання, у якому попросив про надання йому притулку. За даними поліції, процес його депортації призупинили на час розгляду клопотання.
- Раніше у Словаччині затримали українця через нібито "загрозу державного перевороту". В українському МЗС заявили, що тримають справу на контролі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.55 Купівля 41.55Продаж 42.07
- EUR Купівля 42.82Продаж 43.65
- Актуальне
- Важливе