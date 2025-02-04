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Затриманий у Словаччині "у звʼязку із загрозою держперевороту" українець попросив притулку, процес видворення призупинили

Ольга Бабишена
4 лютого, 2025 вiвторок
04:18
Світ Україна_Словаччина

Громадянин України, якого затримали у Словаччині у зв'язку з нібито загрозою держперевороту, попросив про притулок у країні: його видворення призупинили на час розв'язання цього питання

Зміст

Про це інформує Dennik N, посилаючись на поліцію. 

Вказано, що про депортацію українця зі Словаччини оголосили ще 30 січня. Разом з ним до списку осіб, яких мали вислати з країни, потрапили ще восьмеро людей. 

Втім, громадянин України подав клопотання, у якому попросив про надання йому притулку. За даними поліції, процес його депортації призупинили на час розгляду клопотання. 

  • Раніше у Словаччині затримали українця через нібито "загрозу державного перевороту". В українському МЗС заявили, що тримають справу на контролі. 
Теги:
Новини
Україна
Словаччина
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