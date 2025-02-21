У РФ готуються оголосити про "перемогу" у війні проти України до третіх роковин повномасштабного вторгнення, - ГУР

Про це повідомляє ГУР.

"Пропагандистська армія та спецслужби держави-агресора Росії за вказівкою з кремля активізують зусилля для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації всередині нашої держави та дискредитації України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу нашим Силам безпеки і оборони у боротьбі з окупантами", - заявилиу розвідці.



За її даними, серед ключових наративів ворожих інформаційних атак ― "Захід зрадив Україну", "Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон", "США і Росія про все домовились за спиною України", "Українська влада ― нелегітимна", "Українська армія програє на фронті", "Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги".



Крім того, у РФ готуються оголосити про "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" ― 24 лютого 2025 року, третіх роковин з початку повномасштабної війни.

"Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу Росії над НАТО", оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом", - зауважили в ГУР.



Спецслужбам РФ у Кремлі доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатії нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року.



"Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди Росії ― статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту"", - пояснили в українській спецслужбі.



У цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки ― нарощують підтримку нашої держави. Для таких європейських урядів кремль застосовує штамп "ворогів миру", зауважили в ГУР.