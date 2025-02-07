Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Зеленський купив будинок Гітлера за $14,2 млн": роспропаганда вигадала новий фейк

"Зеленський купив будинок Гітлера за $14,2 млн": роспропаганда вигадала новий фейк

Влад Дідусь
7 лютого, 2025 п'ятниця
02:16
Війна з Росією

Російська пропаганда вигадала новий фейк, буцімто президент Володимир Зеленський купив будинок Адольфа Гітлера

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Новий фейк російські пропагандисти поширили через буцімто німецьке видання. У матеріалі йдеться, що президент України Володимир Зеленський нібито придбав будинок Адольфа Гітлера за $14,2 млн.

"Опублікована стаття не містить жодних реальних доказів такої події, зокрема офіційних реєстрів, договорів чи публічних даних, які б її підтверджували. Крім того, у матеріалі немає ні дати, ні автора публікації, що є типовою ознакою дезінформаційного вкиду. Сайт, який використовують як першоджерело новини, також не містить контактів редакторів, а вказані імена – вигадані", - пише ЦПД.

У Центрі також додали, що подібні фейки ворог регулярно запускає, аби дискредитувати президента України та його родину.

  • Російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про нібито наявність зазіхань на територію України з боку її західних сусідів.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Німеччина
Володимир Зеленський
фейк
Військові новини
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-3.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.36
    Купівля 41.36
    Продаж 41.85
  • EUR
    Купівля 42.91
    Продаж 43.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
7 лютого
03:05
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками 6 лютого: у Києві й області спрацювала ППО
02:56
Вишневе, Харківщина
Воїни 3-ї ОШБр відбили атаки росіян в районі Вишневого на Харківщині, - DeepState
02:34
Дональд Трамп
Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду
01:45
Джихад Бізімана
"Кривбас" продав свого футболіста у Лівію
01:04
бойовий медик
"Розбронювання" медиків: у МОЗ пояснили, за яких умов мобілізуватимуть заброньованих медпрацівників
00:59
Віктор Коваленко
Ексфутболіст збірної України отримав пропозицію на трансфер в елітний чемпіонат
00:36
Ярослава Магучіх
Магучіх тріумфувала на першому турнірі у 2025 році
00:29
Курська область
У ССО розповіли про підготовку та фактори успіху Курської операції
2025, четвер
6 лютого
23:42
Володимир Зеленський
Зеленський очолить делегацію України на Мюнхенській конференції з безпеки
23:38
Оновлено
Ілюстративне фото
У Києві група підлітків побила хлопця: правоохоронці встановлюють обставини
23:26
Андрій Сибіга
Сибіга заявив, що Курська операція виявила слабкість Путіна
23:10
Рятувальнии обстежують місце падіння літака в річці Потомак
Трамп назвав одну з імовірних причин авіакатастрофи у Вашингтоні
23:01
Ілля Євлаш
Ілля Євлаш пішов з посади речника Повітряних сил ЗСУ
22:58
Дональд Трамп
Трамп анонсував створення групи для "викорінення антихристиянських упереджень"
22:51
"Русский дом" в Баку
Азербайджан закриває "Русский дом" у Баку
22:48
діти Україна
Україна повернула з ТОТ Криму 8 дітей
22:32
Австралія
В Австралії схвалили рішення про тюремне покарання за нацистські вітання та символіку
22:25
Оновлено
На фронті від початку доби зафіксували 89 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Лиманському та Покровському напрямках
21:50
Піт Хегсет
Новий глава Пентагону Хегсет планує відвідати "Рамштайн" у Брюсселі, - Politico
21:26
Кіт Келлог
"Ознака здорової демократії": Келлог пояснив заяву щодо проведення виборів в Україні під час війни
21:24
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Винищувачі від Франції вже в Україні: основні функції Mirage 2000-5 з новим радаром, які можуть знищувати цілі в глибині оборони армії РФ. Колонка Сергія Згурця
21:20
позолочений пейджер
Офіс Нетаньягу показав позолочений пейджер, який прем'єр Ізраїлю подарував Трампу
21:01
військовий квиток, мобілізація
У суді пояснили, який день для призовників вважають початком військової служби
20:29
Ексклюзив
газова свердловина
Україна потребує додаткового обсягу газу, - президент Асоціації "Газові трейдери України"
20:04
Дональд Туск
Прокуратура Польщі почала розслідування щодо Туска про "організацію держперевороту"
20:04
OPINION
Бути по-людському
19:57
на фото президент України з президенткою ЄБРР
Зеленський зустрівся з президенткою ЄБРР: обговорили допомогу українцям, які втратили житло через окупацію
19:54
Чехія Україна
Чехія продовжила захист біженців з України та заборонила надання громадянства росіянам, які не відмовилися від паспортів РФ
19:40
Британія росія
Британія висилає одного з російських дипломатів
19:35
ВООЗ
У Трампа розглядають можливість реформування ВООЗ, - Reuters
19:30
Партнерський матеріал
Як підвищити маржинальність бізнесу: практичні поради та роз'яснення
19:23
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про сертифікацію психологів і психотерапевтів
19:04
Федір Веніславський
Член оборонного комітету ВР Веніславський заявив про позитивну динаміку в залученні бійців через рекрутинг
19:00
Володимир Зеленський
"Ми повернули війну в Росію": Зеленський оцінив результати Курської операції та нагородив її учасників
18:57
Росіяни атакували кілька громад Нікопольщини: постраждала жінка
18:42
протести проти адміністрації Трампа
У низці штатів США відбулися протести проти політики Трампа
18:21
Партнерський матеріал
Фосфор та хімічна зброя - найстрашніше, від чого доводилося рятувати військових: історія  медикині Руслани Майданюк
18:07
Ексклюзив
шахед
Є сподівання, що знищено значний запас "шахедів": Defense Express про удар по аеродрому в Приморсько-Ахтарську
18:05
OPINION
Ахіллесовою п’ятою Трампа є його зустріч з російським диктатором
18:02
Зеленський підписав закон про заборону трансплантації органів загиблих унаслідок війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV