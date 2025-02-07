"Зеленський купив будинок Гітлера за $14,2 млн": роспропаганда вигадала новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Новий фейк російські пропагандисти поширили через буцімто німецьке видання. У матеріалі йдеться, що президент України Володимир Зеленський нібито придбав будинок Адольфа Гітлера за $14,2 млн.

"Опублікована стаття не містить жодних реальних доказів такої події, зокрема офіційних реєстрів, договорів чи публічних даних, які б її підтверджували. Крім того, у матеріалі немає ні дати, ні автора публікації, що є типовою ознакою дезінформаційного вкиду. Сайт, який використовують як першоджерело новини, також не містить контактів редакторів, а вказані імена – вигадані", - пише ЦПД.

У Центрі також додали, що подібні фейки ворог регулярно запускає, аби дискредитувати президента України та його родину.