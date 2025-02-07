"Зеленський купив будинок Гітлера за $14,2 млн": роспропаганда вигадала новий фейк
Російська пропаганда вигадала новий фейк, буцімто президент Володимир Зеленський купив будинок Адольфа Гітлера
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Новий фейк російські пропагандисти поширили через буцімто німецьке видання. У матеріалі йдеться, що президент України Володимир Зеленський нібито придбав будинок Адольфа Гітлера за $14,2 млн.
"Опублікована стаття не містить жодних реальних доказів такої події, зокрема офіційних реєстрів, договорів чи публічних даних, які б її підтверджували. Крім того, у матеріалі немає ні дати, ні автора публікації, що є типовою ознакою дезінформаційного вкиду. Сайт, який використовують як першоджерело новини, також не містить контактів редакторів, а вказані імена – вигадані", - пише ЦПД.
У Центрі також додали, що подібні фейки ворог регулярно запускає, аби дискредитувати президента України та його родину.
- Російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про нібито наявність зазіхань на територію України з боку її західних сусідів.
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