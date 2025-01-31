"Поляки й румуни просунулись до 2 км вглиб території України": роспропаганда запустила нову фейкову кампанію

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Ворожі ресурси поширюють фейки, ніби українські кордони з Польщею та Румунією "фактично контролюються іноземними прикордонниками", а на деяких ділянках поляки та румуни "просунулися до 2 км вглиб української території", - пише ЦПД.

У росіян єдине "підтвердження" цієї інформації: пропагандисти поширюють відео полоненого українського прикордонника.

"Росія систематично використовує відеозаписи "зізнань" українських полонених для поширення дезінформації. Але враховуючи велику кількість доведених випадків катування та погроз щодо українців у російському полоні, подібні записи не можуть вважатися доказом", - йдеться у повідомленні.

Мета подібних вкидів від РФ – виправдати військову агресію та створити ілюзію "законності" окупації українських територій.