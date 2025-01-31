"Поляки й румуни просунулись до 2 км вглиб території України": роспропаганда запустила нову фейкову кампанію
Російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про нібито наявність зазіхань на територію України з боку її західних сусідів
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Ворожі ресурси поширюють фейки, ніби українські кордони з Польщею та Румунією "фактично контролюються іноземними прикордонниками", а на деяких ділянках поляки та румуни "просунулися до 2 км вглиб української території", - пише ЦПД.
У росіян єдине "підтвердження" цієї інформації: пропагандисти поширюють відео полоненого українського прикордонника.
"Росія систематично використовує відеозаписи "зізнань" українських полонених для поширення дезінформації. Але враховуючи велику кількість доведених випадків катування та погроз щодо українців у російському полоні, подібні записи не можуть вважатися доказом", - йдеться у повідомленні.
Мета подібних вкидів від РФ – виправдати військову агресію та створити ілюзію "законності" окупації українських територій.
- 27 січня повідомлялось, що у мережі шириться фейкова інформація від іноземних ЗМІ про нібито дати перемовин України та Росії.
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