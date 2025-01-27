У ЦПД попередили, що у мережі ширяться фейки про нібито дату перемовин України та РФ

Про це у Telegram написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.

"Буде ціла плеяда публікацій в ЗМІ з датами завершення війни, місяцями, коли "почнуться перемовини" та іншим. Ця тема хайпова, іноземні ЗМІ можна зрозуміти, нашим паблікам та медіа важливо підходити до цього більш розсудливо", - йдеться у дописі.

За словами Коваленка, наразі інформація, що фігурує в медіа різних країн, не відповідає дійсності.

Він також наголосив, що важливо пам‘ятати про важкі бої на фронті, які продовжуються: "Триває інтенсивна війна, дуже важка, росіяни проводять наступальні операції на Сході і тиснуть на Курщині. Це все вимагає від Сил оборони міцності, і від всього сектору, що займається національною безпекою, фокусу виключно на обороні держави".