У ЦПД попередили, що у мережі ширяться фейки про нібито дату перемовин України та РФ
У мережі шириться фейкова інформація від іноземних ЗМІ про нібито дати перемовин України та Росії
Про це у Telegram написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.
"Буде ціла плеяда публікацій в ЗМІ з датами завершення війни, місяцями, коли "почнуться перемовини" та іншим. Ця тема хайпова, іноземні ЗМІ можна зрозуміти, нашим паблікам та медіа важливо підходити до цього більш розсудливо", - йдеться у дописі.
За словами Коваленка, наразі інформація, що фігурує в медіа різних країн, не відповідає дійсності.
Він також наголосив, що важливо пам‘ятати про важкі бої на фронті, які продовжуються: "Триває інтенсивна війна, дуже важка, росіяни проводять наступальні операції на Сході і тиснуть на Курщині. Це все вимагає від Сил оборони міцності, і від всього сектору, що займається національною безпекою, фокусу виключно на обороні держави".
- Очільник Кремля Володимир Путін оголосив, що РФ готова до переговорів щодо війни в Україні. В ОП заявили, що російський диктатор намагається просувати ідею переговорів із США.
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