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Впускає в країну забагато росіян без перевірки: у Нідерландах пропонують тимчасово виключити Угорщину з Шенгену

Марія Науменко
15 жовтня, 2024 вiвторок
15:31
Світ Угорщина

Дві опозиційні партії Нідерландів, D66 та CDA, запропонували тимчасово виключити Угорщину зі Шенгенської зони, стверджуючи, що вона впускає в країну занадто багато росіян без перевірки, які потім можуть подорожувати до інших країн Європи для шпигунства

Зміст

Про це повідомляє NOS.

Згідно з повідомленням, депутати D66 та CDA звернулися до прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа з вимогою ініціювати процедуру тимчасового призупинення членства Угорщини в Шенгенській зоні до покращення контролю на кордонах.

"У разі призупинення членства Угорщини, на кордонах з Угорщиною знову буде потрібен паспортний контроль, а вільне пересування людей і товарів буде неможливим", - йдеться у повідомленні.

Депутат від D66 Ян Патернотте заявив, що своїми діями Угорщина наражає на небезпеку Євросоюз. Відсутність належної перевірки росіян з боку Угорщини може сприяти проникненню російських шпигунів та диверсантів. 

"Поки Угорщина розстеляє червону доріжку для російських трудових іммігрантів, над якими немає ніякого контролю, такі заходи необхідні", - зазначив політик.

Патернотте підкреслив, що усвідомлює, що це великий крок, але "загроза велика", і "час для розмов з Угорщиною закінчився". На його переконання, дивним також є те, що партія Герта Вілдерса PVV, "яка заявляє, що виступає проти імміграції", не критикує "імміграцію російських трудових мігрантів, які можуть шпигувати або здійснювати напади".

Лідер CDA Анрі Бонтенбаль підкреслив, що багато країн ЄС стурбовані діями Угорщини та закликав до рішучих заходів проти країн, які сприяють проникненню російських агентів.

Що передувало

Наприкінці липня стало відомо, що після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт спрощує умови в'їзду на територію країни для росіян та білорусів. Єврокомісія попросила надати детальні пояснення щодо цього рішення.

Група з 67 депутатів Європейського парламенту 5 серпня звернулася до Єврокомісії з закликом вжити обмежувальних заходів проти Угорщини через послаблення нею візових обмежень для громадян РФ і Білорусі. Водночас євродепутати пропонують розглянути виключення держави з Шенгенської зони.

Вже 16 серпня стало відомо, що очільники МЗС та МВС країн Північної Європи та Балтії надіслали спільного листа комісару ЄС з питань внутрішніх справ Ілві Йоганссон, в якому висловили занепокоєння рішенням щодо пом'якшеного візового режиму.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 18 серпня заявив, що спрощення з боку його країни в'їзду для громадян Росії та Білорусі не становить ризиків для безпеки Шенгенської зони, а колеги з ЄС "продовжують кампанію брехні" проти Угорщини.

Теги:
Росія
ЄС
політика
Європа
Нідерланди
Угорщина
втручання Росії
Шенгенська зона
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