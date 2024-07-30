Угорщина спрощує умови в'їзду для громадян РФ та Білорусі, - ЗМІ
Після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви, Будапешт спрощує умови в'їзду на територію країни для росіян та білорусів
Про це пише DW, посилаючись на німецьке видання RND.
Вказано, що після поїздки Орбана до Москви, Угорщина включила росіян та білорусів до програми "національної карти". Її видають на два роки з можливістю продовження тим, хто хоче працювати в Угорщині. Спецперевірки володарів "національної карти" не проводитимуть: це вже викликало занепокоєння у сусідніх з Угорщиною країн.
Євродепутат Сергій Лагодинський наголосив, що дозвіл Будапешта на в'їзд до країни ЄС без перевірки - неправильний шлях, оскільки наразі РФ намагається послабити Європу за допомогою гібридних атак. Разом з тим, він сказав, що неправильно "таврувати всіх російських громадян".
Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіна
На початку червня у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.
Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон.
Після цього, 11 липня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.
17 липня Європейський парламент на пленарному засіданні схвалив резолюцію на підтримку України, у якій також засудив неузгоджені зовнішньополітичні дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зокрема його поїздку до Росії.
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