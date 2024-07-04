Туск відреагував на чутки про ймовірний візит Орбана у Москву
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на інформацію про ймовірну поїздку прем'єра Угорщини Віктора Орбана у Москву, яка може відбутися лише за кілька днів після його візиту до України
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Про це Туск написав у соцмережі X.
"Чутки про ваш візит до Москви не можуть бути правдою, Вікторе Орбан, чи можуть?", - йдеться у повідомленні.
- Раніше Радіо Свобода з посиланням на співрозмовника в угорському уряді та журналіст Саболч Пані, який висвітлює Центрально-Східну Європу, з посиланням на власні джерела, повідомили, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня поїде до Москви.
- Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Європейському Союзі, не може взаємодіяти з Російською Федерацією від імені блоку. Він підкреслив, що позиція Євроради однозначна стосовно того, що Росія є державою-агресором, а Україна - жертвою.
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