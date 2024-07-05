Прем'єр Угорщини Орбан прибув до Москви
У п'ятницю, 5 липня, до російської столиці Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Про це інформують угорські видання Telex і hvg.hu з посиланням на заяву прессекретаря Орбана Берталана Хавасі.
Зазначається, що угорський прем'єр-міністр перебуває в російській столиці з миротворчою місією. У Москві він має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як пише видання, Орбан прилетів до Москви з Будапешту урядовим літаком Airbus A-319 уранці п'ятниці.
Також про візит прем'єра Угорщини повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.
Це перша поїздка Віктора Орбана до Росії з початку повномасштабної війни в Україні. Угорський прем'єр востаннє відвідав Москву 1 лютого 2022 року, але також зустрічався з президентом Росії в Китаї в жовтні минулого року.
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