Прем'єр Угорщини Орбан прибув до Москви

Про це інформують угорські видання Telex і hvg.hu з посиланням на заяву прессекретаря Орбана Берталана Хавасі.

Зазначається, що угорський прем'єр-міністр перебуває в російській столиці з миротворчою місією. У Москві він має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як пише видання, Орбан прилетів до Москви з Будапешту урядовим літаком Airbus A-319 уранці п'ятниці.

Також про візит прем'єра Угорщини повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.

Це перша поїздка Віктора Орбана до Росії з початку повномасштабної війни в Україні. Угорський прем'єр востаннє відвідав Москву 1 лютого 2022 року, але також зустрічався з президентом Росії в Китаї в жовтні минулого року.