Орбан в Китаї вів розмову про мир в Україні

Про це він написав у своєму X 8 липня.

"Мирна місія 3.0. Пекін", - йдеться у дописі.

Також Орбан оприлюднив фото після приземлення в аеропорту столиці Китаю.

МЗС Китаю повідомляє, що в Орбана запланована зустріч з очільником КНР Сі Цзіньпіном "для поглибленого спілкування з питань, що становлять взаємний інтерес".

Центральне телебачення Китаю уже повідомило про зустріч лідерів.

"Сі зустрівся з Орбаном", - йдеться у дописі без подробиць.

Згодом Орбан підтвердив, що приїхав говорити про Україну.

"Китай є ключовою силою в створенні умов для миру у російсько-українській війні. Ось чому я приїхав, щоб зустрітися з президентом Сі в Пекіні, лише через два місяці після його офіційного візиту до Будапешта", - написав він.