Орбан в Китаї вів розмову про мир в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що прибув із візитом до столиці Китаю - Пекіна. Він уже провів зустріч з очільником КНР Сі Цзіньпіном на тему війни в Україні
Про це він написав у своєму X 8 липня.
"Мирна місія 3.0. Пекін", - йдеться у дописі.
Також Орбан оприлюднив фото після приземлення в аеропорту столиці Китаю.
МЗС Китаю повідомляє, що в Орбана запланована зустріч з очільником КНР Сі Цзіньпіном "для поглибленого спілкування з питань, що становлять взаємний інтерес".
Центральне телебачення Китаю уже повідомило про зустріч лідерів.
"Сі зустрівся з Орбаном", - йдеться у дописі без подробиць.
Згодом Орбан підтвердив, що приїхав говорити про Україну.
"Китай є ключовою силою в створенні умов для миру у російсько-українській війні. Ось чому я приїхав, щоб зустрітися з президентом Сі в Пекіні, лише через два місяці після його офіційного візиту до Будапешта", - написав він.
- 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Орбан прибув до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України.
- Згодом у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.
- Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
- 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
- Орбан також взяв участь у неформальному саміті тюркських держав в Азербайджані 5-6 липня. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Будапешт не представляє інтересів ЄС у взаємодіях з країнами та організаціями.
- 7 липня повідомлялося, що Орбан прагне змістити увагу Заходу на можливі перемовини між Україною та Росією щодо припинення бойових дій, проте його зусилля спрямовані на підрив підтримки України від європейських союзників.
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