ISW: Орбан хоче переключити увагу Заходу з підтримки України на мирні переговори

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Орбан продовжує презентувати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні, попри відмову російського диктатора Володимира Путіна від посередництва чи серйозних переговорів.

Аналітики ISW звертають увагу на статтю прем’єра Угорщини у Newsweek за 5 липня, в якій він звинуватив НАТО у виборі конфлікту, а не миру, для підтримки якого, на його переконання, створювався Альянс.

"Зусилля Орбана підштовхнути до переговорів, ймовірно, є частиною його поточних зусиль перемістити європейський фокус на дискусії про мирні переговори, а не на дискусії про військову підтримку України", - йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що угорський політик постійно намагається підривати зусилля Євросоюзу щодо надання військової допомоги Україні.

У звіті також згадується прем'єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев, який 5 липня запропонував Болгарії стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією та наголосив, що переговори мають відповідати статуту ООН та міжнародному праву.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан так само наполягав на тому, щоб Україна розширила та прискорила мирний процес, аби запобігти "поглибленню поляризації" та "надати пріоритет дипломатії".