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Європарламент схвалив резолюцію щодо підтримки України й засудив візит Орбана до РФ

17 липня, 2024 середа
14:41
Світ Європарламент

Європейський парламент у середу 17 липня на пленарному засіданні схвалив резолюцію на підтримку України, у якій також засудив неузгоджені зовнішньополітичні дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зокрема його поїздку до Росії

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Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюцію підтримали 495 із 679 євродепутатів: вона підтверджує підтримку "незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Водночас документ засуджує візит Орбана, країна якого зараз головує в Раді ЄС, до Російської Федерації. Зазначено, що ця дія "підкреслює, що під час цього візиту він не представляв ЄС, і вважає цей візит кричущим порушенням договорів ЄС та спільної зовнішньої політики".

Більшість членів Європарламенту засудили зловживання Будапешта своїм головуванням в ЄС, закликавши зняти блокаду фінансування України з Європейського фонду миру.

Також законодавчий орган ЄС закликає Раду ЄС "продовжувати та розширювати свою політику санкцій проти Росії та Білорусі, одночасно здійснюючи моніторинг, перегляд та підвищення її ефективності та впливу".

Резолюція водночас закликає продовжувати допомогу Києву у фінансовому й військовому планах, підтримувати вступ України до ЄС, а також використати заморожені активи РФ на її користь.

Також документ окремо засуджує російську ракетну атаку на дитячю лікарню "Охматдит" і гібридні атаки РФ у Євросоюзі.

Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіна

На початку червня у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон.

Після цього, 11 липня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Європарламент
Угорщина
підтримка України
Світ про Україну
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