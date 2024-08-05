Спрощення Угорщиною в'їзду росіян: 67 євродепутатів просять Єврокомісію розглянути виключення країни з Шенгенської зони
Група з 67 депутатів Європейського парламенту звернулася до Єврокомісії з закликом вжити обмежувальних заходів проти Угорщини через послаблення нею візових обмежень для громадян РФ і Білорусі. Водночас євродепутати пропонують розглянути виключення держави з Шенгенської зони
Про це йдеться в листі депутатів Європарламенту, який опублікував його співавтор, литовський політик Пятрас Ауштрявічюс.
Зазначено, що угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан "все більше випробовує терпіння ЄС", коли "безвідповідальне рішення Орбана становить значну загрозу безпеці для всіх держав-членів і громадян". Акцентовано, що через такі дії існує ризик посилення шпигунської мережі РФ у Євросоюзі.
"Ми закликаємо Європейську комісію вжити термінових заходів для розслідування рішення Угорщини, адже воно може стати лазівкою й потенційно становити небезпеку для функціонування Шенгенської зони та її ролі у вигляді безпечного місця для громадян. Якщо угорський уряд відмовиться змінити свою політику, Єврокомісія та всі представники ЄС повинні поставити під сумнів присутність Угорщини в Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи для безпеки європейських громадян, включаючи нові заходи контролю на кордонах Угорщини, якщо буде потрібно", - йдеться в листі.
Водночас євродепутати підкреслили: уряд Угорщини слід поінформувати про ймовірні наслідки такого рішення стосовно подорожей її громадян в межах Шенгену, де для них може зʼявитися контроль на кордоні.
"Слід зауважити, що інші члени Шенгенської зони мають право відмовлятися визнавати візи, видані Угорщиною громадянам Росії та Білорусі, з відповідними наслідками", - акцентується в листі.
- 30 липня стало відомо, після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви, Будапешт спрощує умови в'їзду на територію країни для росіян та білорусів. Єврокомісія попросила надати детальні пояснення щодо цього рішення.
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