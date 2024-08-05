Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Спрощення Угорщиною в'їзду росіян: 67 євродепутатів просять Єврокомісію розглянути виключення країни з Шенгенської зони

Спрощення Угорщиною в'їзду росіян: 67 євродепутатів просять Єврокомісію розглянути виключення країни з Шенгенської зони

Дар'я Куркіна
5 серпня, 2024 понедiлок
19:31
Світ Віктор Орбан

Група з 67 депутатів Європейського парламенту звернулася до Єврокомісії з закликом вжити обмежувальних заходів проти Угорщини через послаблення нею візових обмежень для громадян РФ і Білорусі. Водночас євродепутати пропонують розглянути виключення держави з Шенгенської зони

Зміст

Про це йдеться в листі депутатів Європарламенту, який опублікував його співавтор, литовський політик Пятрас Ауштрявічюс.

Зазначено, що угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан "все більше випробовує терпіння ЄС", коли "безвідповідальне рішення Орбана становить значну загрозу безпеці для всіх держав-членів і громадян". Акцентовано, що через такі дії існує ризик посилення шпигунської мережі РФ у Євросоюзі.

"Ми закликаємо Європейську комісію вжити термінових заходів для розслідування рішення Угорщини, адже воно може стати лазівкою й потенційно становити небезпеку для функціонування Шенгенської зони та її ролі у вигляді безпечного місця для громадян. Якщо угорський уряд відмовиться змінити свою політику, Єврокомісія та всі представники ЄС повинні поставити під сумнів присутність Угорщини в Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи для безпеки європейських громадян, включаючи нові заходи контролю на кордонах Угорщини, якщо буде потрібно", - йдеться в листі.

Водночас євродепутати підкреслили: уряд Угорщини слід поінформувати про ймовірні наслідки такого рішення стосовно подорожей її громадян в межах Шенгену, де для них може зʼявитися контроль на кордоні.

"Слід зауважити, що інші члени Шенгенської зони мають право відмовлятися визнавати візи, видані Угорщиною громадянам Росії та Білорусі, з відповідними наслідками", - акцентується в листі.

  • 30 липня стало відомо, після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви, Будапешт спрощує умови в'їзду на територію країни для росіян та білорусів. Єврокомісія попросила надати детальні пояснення щодо цього рішення.
Теги:
Росія
ЄС
Білорусь
Єврокомісія
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
Шенгенська зона
Читайте також:
Автор Олена Будько
5 серпня, 2024 понедiлок
МЗС України відреагувало на рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Києвом
На фото: Стівен Тайлер з Aerosmith
Автор Ксенія Золотова
3 серпня, 2024 субота
"Відновлення голосу неможливе": рок-гурт Aerosmith офіційно припиняє гастролі після вокальної травми Стівена Тайлера
спека
Автор Ксенія Золотова
4 серпня, 2024 неділя
В Україну повернеться спека до +40°C: скільки триматиметься температура, розповіла синоптикиня Наталка Діденко
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.67
    Продаж 45.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
5 серпня
20:02
на фото Raybird-3
Український виробник БПЛА Skyeton запускає фабрику у Словаччині
20:00
Кір Стармер
У Британії з'явиться "постійна армія" держслужбовців для протидії заворушенням, - Стармер
20:00
OPINION
Володимир Єрмоленко
Росія нас хоче перетворити цією війною в себе
19:45
Володимир Зеленський
Уряд готує кілька технічних рішень, які дадуть змогу повернути школярів за парти, – Зеленський
19:34
евакуація
Селидове, Новогродівка, низка сіл: родини з дітьми примусово евакуюють із п'яти громад Донеччини
19:24
газопровод
Сербія домовилася з Румунією збудувати інтерконектор до газопроводу, що проходить через 4 країни ЄС
19:00
військовий квиток, мобілізація
Бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств
18:56
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
До ВР подали законопроєкт, який забороняє мобілізувати раніше визнаних обмежено придатними віком 18-25 років, - нардеп Костенко
18:54
На Чернігівщині та Сумщині росіяни почали частіше використовувати FPV-дрони, - ОТУ "Сіверськ"
18:25
на фото Тарас Качка
"Найкращий показник за часи війни": у Мінекономіки заявили про рекордний експорт металургійної продукції в липні
18:09
TikTok
Єврокомісія заборонила застосунок TikTok Lite в ЄС
18:04
OPINION
Галина Пагутяк
Безпека і безпечність
17:50
будівництво
"Ситуація може стати ще гіршою": у польських компаніях нестача працівників через скорочення міграції українців
17:32
Оновлено
МЗС України відреагувало на рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Києвом
17:28
ПАРЄ
ПАРЄ розгляне резолюції про звільнення військових та цивільних українців із полону РФ
17:23
Ексклюзив
Ізраїль танк
Не виключено, що Ізраїль першим завдасть превентивний удар, - експерт-міжнародник Семиволос
17:06
фейсбук та інстаграм
Уряд Туреччини проведе переговори з Instagram після блокування соцмережі в країні
17:05
Церемонія відкриття Олімпіади-2024
"Висміюють релігійні переконання багатьох людей": у Ватикані прокоментували церемонію відкриття Олімпіади-2024
16:54
Севастополь
РФ після потоплення підводного човна "Ростов-на-Дону" перевіряє узбережжя окупованого Севастополя, - "Атеш"
16:54
Ексклюзив
винищувач F-35
Defense Express: Україна в перспективі може отримати винищувачі F-35
16:52
Ексклюзив
Національне військове меморіальне кладовище
"Маємо намір, щоб у цьому році розпочали поховання": заступник директора Національного військового меморіального кладовища
16:48
ЗСУ
На фронті з початку доби сталося 64 боєзіткнення, найгарячіше на Покровському та Торецькому напрямках
16:33
військовий квиток, мобілізація
Оборонний комітет ВР не підтримав мобілізацію українців віком до 25 років
16:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:23
Оновлено
ракетна атака на Охматдит
МОЗ скасує тендери на 14 млн грн на технагляд за ремонтом Охматдиту й консультаційні послуги
16:13
СБУ повідомила про підозру командиру авіаполку РФ, який керував ударами по енергосистемі України
16:04
OPINION
Юрій Богданов
Що відбувається на Близькому Сході
15:57
НБУ
НБУ не бачить підстав для подальшого зниження облікової ставки
15:57
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден скликав засідання з нацбезпеки через імовірну атаку Ірану на Ізраїль
15:41
Тейлор Свіфт
Альбом Тейлор Свіфт The Tortured Poets Department знову очолив чарт Billboard 200
15:30
ветеран
Ветеранів запрошують на держслужбу: в Україні запустили е-Карту вакансій
15:25
"Кривбас" - "Металіст 1925" 3:0
"Кривбас" дізнався ймовірного опонента в плей-офф Ліги конференцій
15:12
FPV-дрони Shrike
Міноборони підписало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками: майже половина з них виробляють дрони
14:48
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
РФ на окупованих територіях розсилає українцям SMS із закликом укласти контракт з російською армією, - Спротив
14:46
Кулеба зустрівся з президентом Малаві
Кулеба розпочав африканське турне зустріччю із президентом Малаві
14:43
Андрій Ярмоленко (праворуч), Партизан - Динамо
"Динамо" отримало потенційних суперників у плей-офф Ліги чемпіонів
14:19
Ентоні Блінкен
Блінкен повідомив партнерам по G7, що Іран та Хезболла можуть атакувати Ізраїль протягом 24 годин, - ЗМІ
14:18
На фото: кадр з серіалу "І просто так..."
Спіноф "Гри престолів" та продовження "Останнього з нас": HBO анонсував, які серіали вийдуть у новому сезоні
14:15
Спільне комюніке Саміту миру
Ботсвана приєдналася до комюніке Саміту миру
14:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Личинку Чужого варто вбити. Як Труханов та Роднянський бережуть міфи про російську Одесу?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV