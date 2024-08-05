Спрощення Угорщиною в'їзду росіян: 67 євродепутатів просять Єврокомісію розглянути виключення країни з Шенгенської зони

Про це йдеться в листі депутатів Європарламенту, який опублікував його співавтор, литовський політик Пятрас Ауштрявічюс.

Зазначено, що угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан "все більше випробовує терпіння ЄС", коли "безвідповідальне рішення Орбана становить значну загрозу безпеці для всіх держав-членів і громадян". Акцентовано, що через такі дії існує ризик посилення шпигунської мережі РФ у Євросоюзі.

"Ми закликаємо Європейську комісію вжити термінових заходів для розслідування рішення Угорщини, адже воно може стати лазівкою й потенційно становити небезпеку для функціонування Шенгенської зони та її ролі у вигляді безпечного місця для громадян. Якщо угорський уряд відмовиться змінити свою політику, Єврокомісія та всі представники ЄС повинні поставити під сумнів присутність Угорщини в Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи для безпеки європейських громадян, включаючи нові заходи контролю на кордонах Угорщини, якщо буде потрібно", - йдеться в листі.

Водночас євродепутати підкреслили: уряд Угорщини слід поінформувати про ймовірні наслідки такого рішення стосовно подорожей її громадян в межах Шенгену, де для них може зʼявитися контроль на кордоні.

"Слід зауважити, що інші члени Шенгенської зони мають право відмовлятися визнавати візи, видані Угорщиною громадянам Росії та Білорусі, з відповідними наслідками", - акцентується в листі.