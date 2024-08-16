Спрощення Угорщиною в'їзду росіян: країни Балтії та Північної Європи надіслали спільного листа до Єврокомісії
Очільники МЗС та МВС країн Північної Європи та Балтії надіслали спільного листа комісару ЄС з питань внутрішніх справ Ільві Йоханссон, в якому висловили занепокоєння рішенням Угорщини пом'якшити візовий режим для громадян РФ та Білорусі
Про це повідомляє LRT.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підкреслив, що рішення Угорщини абсолютно невиправдане, враховуючи триваючу війну Росії в Україні та її активні гібридні дії проти Європейського Союзу.
"Тому це є серйозною загрозою для безпеки всіх нас, - наголосив Цахкна. - Ми повинні продовжувати збільшувати ціну війни для Росії та ізолювати Росію на міжнародному рівні, поки триває агресія в Україні, а не полегшувати російським громадянам входження у вільний і демократичний світ і отримання вигоди від усього того, що вони намагаються відібрати в України".
Лист підписали міністри закордонних справ, внутрішніх справ та юстиції Литви, Латвії, Естонії, Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії та Ісландії.
- 30 липня стало відомо, після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви, Будапешт спрощує умови в'їзду на територію країни для росіян та білорусів. Єврокомісія попросила надати детальні пояснення щодо цього рішення.
- 5 серпня група з 67 депутатів Європейського парламенту звернулася до Єврокомісії з закликом вжити обмежувальних заходів проти Угорщини через послаблення нею візових обмежень для громадян РФ і Білорусі. Водночас євродепутати пропонують розглянути виключення держави з Шенгенської зони.
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