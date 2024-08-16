Спрощення Угорщиною в'їзду росіян: країни Балтії та Північної Європи надіслали спільного листа до Єврокомісії

Про це повідомляє LRT.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підкреслив, що рішення Угорщини абсолютно невиправдане, враховуючи триваючу війну Росії в Україні та її активні гібридні дії проти Європейського Союзу.

"Тому це є серйозною загрозою для безпеки всіх нас, - наголосив Цахкна. - Ми повинні продовжувати збільшувати ціну війни для Росії та ізолювати Росію на міжнародному рівні, поки триває агресія в Україні, а не полегшувати російським громадянам входження у вільний і демократичний світ і отримання вигоди від усього того, що вони намагаються відібрати в України".

Лист підписали міністри закордонних справ, внутрішніх справ та юстиції Литви, Латвії, Естонії, Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії та Ісландії.