Сіярто наполягає, що спрощення перетину кордону для білорусів і росіян не загрожує Євросоюзу

Про це Сіярто написав на facebook-сторінці.

"Правда полягає в тому, що включення громадян Росії та Білорусі в програму "Національна картка" не становить жодного ризику для безпеки з погляду Шенгенської зони, оскільки ці особи все одно повинні пройти комплексну перевірку для в'їзду та перебування в Угорщині", – написав Сіярто.

Він додав, що всі протилежні заяви "є простою брехнею", а північноєвропейські та балтійські колеги "продовжують кампанію брехні проти Угорщини".

"Звичайно, це не є чимось незвичайним для провоєнних політиків, але таке нехтування фактами все одно викликає тривогу", – йдеться в дописі.