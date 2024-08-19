Сіярто наполягає, що спрощення перетину кордону для білорусів і росіян не загрожує Євросоюзу
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто переконаний, що спрощення з боку його країни в'їзду для громадян Росії та Білорусі не становить ризиків для безпеки Шенгенської зони, а колеги з ЄС "продовжують кампанію брехні" проти Угорщини
Про це Сіярто написав на facebook-сторінці.
"Правда полягає в тому, що включення громадян Росії та Білорусі в програму "Національна картка" не становить жодного ризику для безпеки з погляду Шенгенської зони, оскільки ці особи все одно повинні пройти комплексну перевірку для в'їзду та перебування в Угорщині", – написав Сіярто.
Він додав, що всі протилежні заяви "є простою брехнею", а північноєвропейські та балтійські колеги "продовжують кампанію брехні проти Угорщини".
"Звичайно, це не є чимось незвичайним для провоєнних політиків, але таке нехтування фактами все одно викликає тривогу", – йдеться в дописі.
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