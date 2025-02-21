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Затримано агентів ФСБ, які готували підриви будівель ЗСУ та правоохоронних органів на Київщині

Катерина Ганжа
21 лютого, 2025 п'ятниця
10:23
Кримінал

Українські правоохоронці затримали агентів ФСБ, які на замовлення Росії готували теракти на Київщині. Основними цілями ворога були пункти базування місцевих підрозділів поліції, ТЦК та прокуратури

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, для виконання ворожого завдання окупанти дистанційно завербували двох безробітних з Київщини – 27-річного наркозалежного та його співмешканку, які шукали "легкі" гроші в Telegram-каналах. 

За інструкціями ФСБ агенти оселилися в хостелі під Києвом, де розпочали приховано виготовляти саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Фото: Служба безпеки України

"Щоб зробити його, фігуранти придбали хімічні компоненти для синтезу вибухової речовини, а також уражаючі елементи у вигляді металевих болтів, цвяхів та алюмінієвої стружки. Далі зловмисники підготували вогнегасник, який мав стати контейнером для маскування СВП", - зазначили в СБУ.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Після виготовлення вибухівки ділки планували "прозвітувати" ФСБ про готовність до вчинення злочину і отримати геолокацію для її закладання.

"Співробітники СБУ завчасно викрили агентів, задокументували їхні контакти з російською спецслужбою та підготовку до терактів. На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали "на гарячому", коли ті виготовляли вибухові компоненти до СВП", - розповіли в Службі безпеки. 

Під час обшуку у них вилучили:

  • 2 кг вибухової речовини;
  • вогнегасник, який переробили у «контейнер» для вибухівки;
  • уражаючі елементи для СВП.

Крім того, у затриманих виявили мобільні телефони із доказами комунікації з ФСБ, а також відеореєстратор, на який вони мали фіксувати запланований теракт.

Фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки України викрила у Дніпрі агентурну групу, яка на замовлення російських спецслужб намагалася підірвати колишнього правоохоронця.

 

Теги:
Новини
Суспільство
СБУ
Київщина
Війна з Росією
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