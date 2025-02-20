Готували теракт проти ветерана-правоохоронця: СБУ у Дніпрі затримала агентурну групу спецслужб РФ

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що для вчинення злочину росіяни залучили трьох агентів: 52-річну медсестру з Вінниччини, 26-річного безробітного харків’янина та його 20-річну подругу. Їх завербували через Телеграм-канал з пошуку швидких заробітків.

Як встановило розслідування, українського ветерана збиралися ліквідувати за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП), який жителька Вінниччини мала активувати при наближенні чоловіка до його гаража.

СБУ затримала фігурантку, коли вона готувалася привести вибухівку у дію за допомогою пульта дистанційного керування. Пару російських агентів із Харкова затримали одразу після цього.

За інструкціями ворога фігуранти прибули до Нікополя на Дніпропетровщині, де забрали СВП із заздалегідь підготовленого схрону. Потім вони приїхали у Дніпро та залишили вибухівку в орендованій квартирі. Після цього обидва агенти повернулися до Харкова, де очікували на подальші вказівки від куратора з РФ.

Перед виїздом пара заховала ключі від квартири на території клумби поруч з будинком для агентки з Вінниччини. За цією локацією жінка забрала СВП і встановила його біля гаража у дворі, де проживає ветеран-правоохоронець.

Наразі всім трьом затриманим повідомили про підозру за статтею про закінчений замах на вчинення терористичного акту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.